„Mambu jsme našli kousek od domu. Jak se nám udělalo hezké počasí, tak - jak jsme předpokládali - ona z toho studeného bytu se snažila najít teplo,“ uvedl herpetolog Tomáš Bublík.

Mamba na stromě krátce před odchytem

FOTO: David Ř. pro Novinky.cz

Mamba se podle něj mohla z domu dostat po stupačkách či dírou ve zdi. „V nedalekém sousedství byla spatřena na stromě a byla odchycena a je v pořádku. Žádné nebezpečí nehrozilo, ke kousnutí by došlo jenom, kdyby ji někdo chytal, naštěstí se o to nikdo nepokoušel,“ podotkl.

Had byl odchycen nedaleko domu, z něhož unikl.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Had je podle hubený, vystrašený, asi dehydratovaný a také určitě podchlazený. „Těch 18, 19 stupňů, co dneska bylo, není ideální, ale jinak vypadá, že by měla přežít,“ dodal Bublík.

Video

Herpetolog Tomáš Bublík o odchytu hada (Zdroj: Novinky)

Policie po mambě pátrala od úterního večera. Ve středu byly nachystány nástrahy, ale plaz se do nich nechytil.

Okolnosti úniku smrtelně jedovatého hada policisté vyšetřují, majitelku zvířete ale nemohou vyslechnout, neboť plaz ženu uštknul. Ačkoliv jí bylo aplikováno antisérum, žena je od té doby v umělém spánku a její zdravotní stav je vážný.

V zahrádkářské osadě v Hlubočepích našla žena zeleného hada

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Podle Státní veterinární správy případný chov mamby nebyl schválený.

Odchycený had v boxu

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Mamba zelená je rychlý, hbitý, útočný a vysoce jedovatý stromový had, který žije v západní Africe. Její přirozenou potravou jsou především ptáci a drobní savci včetně hlodavců. Kořist loví v korunách stromů i na zemi. Její jed je vysoce toxický. Pokud není okamžitě zahájena léčba, může uštknutý člověk zemřít na udušení způsobené ochrnutím dýchacího svalstva.