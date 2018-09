ČTK

Dvacetiletá Ukrajinka přišla o život 3. nebo 4. července 1999 v pronajatém bytě v Kodaňské ulici v Praze 10. Její tělo našla uklízečka. Útok zahrnoval 51 bodných a pět řezných ran nožem.

Mansour po události odletěl domů na Kypr. Tamní úřady následně požádaly o předání jeho trestního stíhání na Kypr, potom se však navzdory urgencím české strany řadu let nic nedělo. Kypr nakonec Mansoura loni předal do Česka na základě evropského zatykače, a to poté, co se změnila kyperská ústava, která dříve vydávání občanů do cizích států nepřipouštěla.

Cizinec, který už překročil šedesátku, vinu popíral. Tvrdil, že s přítelkyní měli už delší dobu pocit, že je někdo sleduje. Údajně to byli Palestinci, kteří mu dali obálku a on ji měl předat dál, což neučinil. V den vraždy šel prý před dům pro vodu z přistavené cisterny, a když se vrátil do bytu, našel v něm dva Palestince a umírající družku, která měla v krku zabodnuté dva nože.

Jawad Mansour u Městského soudu v Praze v červenci 2017

Skutečnost, že měl na rukou krátce po vraždě řezná poranění, vysvětloval Mansour tak, že se pořezal, když nože z těla přítelkyně vytahoval. Znalec z oboru biomechaniky to ovšem označil za velmi nepravděpodobné.

Z kyperských rozsudků vyplývá, že dva roky po incidentu v Praze Mansour uškrtil ve vlasti jinou mladou Ukrajinku. Dostal 12 let vězení, byl však propuštěn předčasně. Poté se pokusil zavraždit další partnerku z ciziny - nejprve ji bodl do tváře a poté škrtil. V dokonání činu mu zabránili svědci. Motivem jeho skutků byla žárlivost. V ČR měl muž čistý rejstřík, a české soudy tak na něj musely hledět jako na netrestaného.