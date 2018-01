Na pražském letišti zadrželi pašeráka drog, v kufru měl tři kila kokainu

Zásilku drog se povedlo odhalit u cizince, který na Letišti Václava Havla přistál v sobotu. Celníky zarazilo dvojité dno kufru. Když se do něj dostali, našli skoro tři kilogramy kokainu. Není jisté, zda drogy mířily přímo do Česka, nebo zda byly určeny do jiných zemí.