Nehoda se stala dvě minuty po půlnoci na křižovatce ulic Husitská a Seifertova. Podle informací z místa naboural řidič BMW do stojící Škody Citigo.

„Událost nám byla ohlášena jako nehoda dvou osobních vozidel se zraněním. Policisté chtěli na místě podrobit účastníky dechové zkoušce, kdy u jednoho z nich vyšla s negativním výsledkem a kdy druhý z účastníků se dechové zkoušce podrobit odmítl. Po převozu do nemocnice byl u dotyčného zajištěn odběr biologického materiálu,” řekl Novinkám policejní mluvčí Tomáš Hulan.

O psa se musel postarat veterinář

Na místo se sjeli hasiči i záchranáři. Hasiči zajistili vozidla proti požáru. Záchranáři pak ošetřili zraněné.

„Na místo jsme vyslali dvě záchranářské posádky. V naší péči skončili tři muži ve věku 33, 35 a 43 let. Dva z nich jsme převezli na chirurgii Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a dalšího pak do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, a to k dalšímu vyšetření,” sdělila mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Ve škodovce byl navíc při nehodě zraněn také pes. Postarat se o něj musel přivolaný veterinář z Petmedicu.

„Událost v tuto chvíli prošetřujeme. Stejně tak zjišťujeme míru zavinění jednotlivých účastníků a příčinu dopravní nehody jako takové,” doplnil Hulan.