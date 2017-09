Nehoda se stala kolem páté hodiny ráno na silnici I/15.

„Řidička osobního vozidla, ve kterém jelo pět osob ve věku od 17 do 26 let, vjela mezi Úštěkem a Zimoří mimo komunikaci, kde narazila do stromu. Devatenáctiletá řidička utrpěla těžká zranění a byla leteckou záchrannou službou transportována do nemocnice, vážně zraněn byl i další spolujezdec. Tři spolucestující bohužel utrpěli zranění neslučitelná se životem,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Příčinou a okolnostmi tragické nehody se zabývají policejní vyšetřovatelé.