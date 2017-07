Podle policie obě ženy při vypravování vlaku porušily drážní předpisy. O případném podání obžaloby rozhodne žalobce v příštích dnech. Pokud by se věc skutečně dostala před soud, hrozilo by zaměstnankyním Českých drah až šest let vězení.

Neštěstí se stalo přesně před rokem 24. července na trati mezi Olomoucí a Štěpánovem ve směru na Prahu.

Dívka podle zprávy drážních inspektorů stála v blízkosti otevřených dveří toalety a čekala na matku, která byla na toaletě s její starší, čtyřletou sestrou. S dětmi tam odešla, když jel vlak rychlostí zhruba 50 kilometrů za hodinu. To se ještě neuzavření dveří nijak neprojevovalo, při rychlosti vlaku ve 111 kilometrech za hodinu se pak dveře samovolně rázně otevřely a dítě vtáhly ven.

Podle kriminalistů bylo povinností obou obviněných přesvědčit se o tom, že dveře jsou zavřené.

Policie obě zaměstnankyně obvinila v únoru letošního roku, vyšetřování trvalo několik měsíců. Podle žalobce má spis přes 600 stran, obsahuje řadu znaleckých posudků. Jedna z obviněných podala stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, byla však zamítnuta.