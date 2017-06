„Podle našeho názoru nelze klást za vinu to protiprávní jednání obžalovanému Tichému. Nebyl osobou, která měla na tom místě velet. Jednoznačně to vyplývá z pokynů policejního prezidenta,“ prohlásil soudce Tomáš Kubovec. „Zažalována byla špatná osoba, protože pokud někdo měl velet tomu zásahu, tak to měl být velitel hlídky, která se dostala jako první na místo činu,“ dodal.

Hned ze začátku Tichý totiž dostal částečně dávku pepřového spreje do obličeje a po zbytek pacifikaci byl indisponován. Tichý podle obžaloby mlácení muže po celou dobu pouze sledoval, aniž by vydal jakýkoli rozkaz k převozu zadrženého na místo určení, tedy do cely.

Z dokazování ovšem vyplynulo, že zákroku neměl velet Tichý, ale velitel hlídky, která na místo dorazila jako první. Proto i státní zástupce Jiří Zdražil poněkud neobvykle navrhoval pro Tichého zproštění obžaloby. Za zneužití pravomoci úřední osoby a ublížení na zdraví s následkem smrti Tichému hrozilo až desetileté vězení.

Není jisté, kdo mlátil



Podobně tomu bylo i v případě Oubrechta: „Nebylo prokázáno, že to byl právě Oubrecht, kdo se tohoto jednání dopustil,“ podotkl soudce. Oubrecht sice v úředním záznamu o zákroku uvedl, že použil proti zadrženému teleskopický obušek, v přípravném řízení přiznal, že jednou muže udeřil. U hlavního líčení už nevypovídal.

„Prostě to na sebe řekl na úřední záznam před sdělením obvinění, že použil obušek, jak použil. Jako důkaz je to nepoužitelné a následně už to nezopakoval. Nikdo z ostatních policistů neuvedl, že by viděl, že by Oubrecht použil teleskopický obušek, tak jak je popsáno v obžalobě,“ konstatoval Kubovec.

Nešlo tak jednoznačně určit, kdo muži způsobil, jaká zranění. Podle znalců byla některá způsobena zákrokem policistů, některá si muž přivodil sám.

I v tomto případě státní zástupce navrhoval zproštění obžaloby. „Nebylo prokázáno, že by se dopustil jednání vůči poškozenému, které by vybočovalo z rámce oprávněnosti použití donucovacích prostředků,“ uvedl Zdražil. Oubrechtovi za zneužití pravomoci úřední osoby hrozil pětiletý pobyt za mřížemi.

Obhájci obou policistů navrhli pochopitelně totéž. Podle Tichého, který se narozdíl od Oubrechta zúčastnil středečního jednání, jde od počátku o špatnou práci policejní inspekce.

Kdo je tady velitel?



Na incidentu je také zvláštní, že mu i přes množství policistů nikdo nevelel. „Zákrok byl prováděn řekněme improvizovaně, podle toho, jak bylo třeba reagovat na chování eskortovaného,“ uvedl v závěrečné řeči Zdražil. „Všichni policisté tu situaci zřejmě vnímali každý jinak a ani nikdo z nadřízených nevydal žádný pokyn k tomu, kdo by měl za tu situaci vzít na sebe zodpovědnost a té akci velet,“ dodal.

Soudce Kubovec se snažil dopátrat, kdo zákroku velel, obžalovaní ani svědčící policisté mu odpovědět nedokázali. „Převážně jsme se poslouchali sami sebe navzájem,“ uvedl jeden z policistů. Další prohlásil, že na místě panoval chaos a každý se věnoval podezřelému, který se vzpouzel a snažil utéct.

„Ztotožňujeme se s tím, že ten zákrok byl chaotický, nikdo mu nevelel, bylo to velmi improvizované a lze ho označit za zpackaný,“ zhodnotil zásah Kubovec.

40 minut, 11 policistů



Policisté Lukáš Oubrecht a Jan Tichý spolu s dalšími devíti kolegy pacifikovali předloni v dubnu podezřelého z obtěžování v parku. Toho Tichý spolu s kolegou převážel do vazby, když se najednou u Kongresového centra v Praze pětatřicetiletý muž pokusil z policejního vozu uprchnout. Před tělem spoutanýma rukama udeřil řidiče do hlavy a vymlátil obě zadní okénka. Údajně byl pod vlivem drog.

Na místo se sjely čtyři hlídky z okolí a jaly se agresivního muže pacifikovat. Podle obžaloby byly na muže použity hmaty, chvaty, údery nebo obušky. Podle žalobce Jiřího Zdražila zákrok trval 40 minut. Muž během něho zemřel. Podle přivolaného lékaře byl podezřelý muž při jeho příjezdu mrtvý už dvacet minut.

Přesto mu v pohybu bránilo sedm policistů. Někteří z nich to odmítli. „(Je to) stoprocentní nesmysl. Nechápu to, byli jsme z toho všichni překvapení,“ uvedla ve středu svědčící policistka. „Vylučuju, že by nám tam patnáct minut ležel mrtvej,“ dodal další ze zasahujících policistů.

Kubovec tuto skutečnost označil za zarážející, ale pro případ nedůležitou. „To jsou okolnosti nevysvětlitelné a pro posouzení právní odpovědnosti obžalovaných nepodstatné,“ prohlásil soudce.