Tím je podle obžaloby František Hájek, jehož rodina patří k tzv. světským. Provozují různé pouťové atrakce a například chovají poníky či velbloudy. A zemřelý pro klan Hájků, vedený právě obžalovaným, pracoval jako tzv. kádes, tedy muž, který není příbuzensky se světskými spřízněn a vystupuje v jakémsi postavení sluhy.

Policejní zdroje redakce však hovoří o tom, že byl údajně spíše jejich otrokem. Aladar pro Hájka podle spisu prováděl všechny možné pomocné práce a na jeho pozemku v pražských Hlubočepích i bydlel, respektive přespával ve sklepě.

Nikdo ho neléčil

Jenže v rozmezí od prosince 2007 do února 2008 se vztahy zaměstnavatel – sluha vyhrotily, Aladar si prý na něco začal stěžovat a vše skončilo násilím. „Obžalovaný opakovaně fyzicky napadal poškozeného Aladara P., a to tím způsobem, že mu opakovaně zasazoval údery blíže nezjištěnými tupými předměty zejména do hlavy, hrudníku a horních končetin,“ uvádí Městské státní zastupitelství v Praze v textu obžaloby, jehož kopii má redakce k dispozici.

Rány zasazené kádesovi byly zjevně silné, protože utrpěl zlomeninu lokte, dolní čelisti, sériovou zlomeninu žeber s krevními výrony, pohmoždění obou plic, pravého laloku jater, krvácející poranění obou uší a řadu podlitin, oděrek a krevních výronů.

Vše z toho by se zásahem lékařů dalo vyléčit, jenže k tomu podle všeho vůbec nedošlo a Aladar postupně na následky zranění umíral. Podle obžaloby dostal infekci, došlo k sepsi spojené s vysokými horečkami, zimnicí, nechutenstvím a únavou, až následovaly poruchy vědomí a na závěr už jen v posledním týdnu života ležení bez jakékoli aktivity.

Pohodili ho do hnoje



„Byl již zcela závislý na péči dvou dalších osob a přes zjevnou, i laikovi zřejmou nutnost odborné péče mu obviněný nezajistil nezbytné ošetření a lékařskou péči, načež poškozený v době od 20. do 22. února 2008 v důsledku septického šoku při mnohačetných neléčených poraněních zemřel,“ konstatovali žalobci.

Po Aladarově smrti však bylo potřeba se zbavit těla, které kdosi zabalil do koberce či deky a následně do autoplachty. Poté ho pohodil či pohodili na zmíněné hnojiště u Chýnice v Praze-západ, kam podle zdroje Práva světští vyváželi výkaly od zvířat. Jen zhruba dva dny poté našel ostatky traktorista a následně se podařilo policii zjistit totožnost oběti. Nebylo to složité, protože Aladar měl za sebou nemalou trestní minulost.

Jenže stále chyběl pachatel či pachatelé. Zaměstnavatel Hájek údajně tvrdil, že Aladar odešel před časem sám a už ho nikdo neviděl. Jakýkoli podíl viny na jeho úmrtí od počátku až dodnes odmítal.

Našli korunního svědka

Jenže detektivům z Tempusu se podařil husarský kousek. Našli očitého a nyní utajeného svědka, který prý dokonce viděl, jak rodina tělo zemřelého zabalila do koberce a odvezla pryč. Za pachatele označil Hájka staršího. Nebyl ale jediný, v případu figuruje několik utajovaných svědků, především bývalých zaměstnanců.

Balážův tým si pak loni přišel právě pro Hájka staršího a obvinil ho z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, za což nyní hrozí obžalovanému u pražského městského soudu trest v rozmezí od osmi do šestnácti let vězení.