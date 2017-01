Jde o rumunského řidiče osobního vozidla, který bezdůvodně zastavil v pravém jízdním pruhu a zezadu do něho narazil rumunský kamión. V osobáku cestovalo sedm pasažérů, čtyři náraz nepřežili.

Podle předsedkyně senátu měl řidič osobního vozidla na nehodě svůj podíl, když zůstal stát v pravém jízdním pruhu, aniž by k tomu měl závažný důvod, například technickou závadu. „Jeho zavinění je minimálně ze čtvrtiny,“ uvedla soudkyně.

Řidič Volkswagenu Sharan Ioan Varga zastavil za sjezdem na Klatovy, kde chtěl původně z dálnice odbočit. Za ním jedoucí krajan v kamiónu už nestačil dobrzdit. Náraz osobní vozidlo zcela zdemoloval.

„Nepochopitelné jednání”



Obžalobu na řidiče kamiónu bude soud projednávat odděleně. „Pro mě jako šoféra je naprosto nepředstavitelné, aby normální člověk zastavil na dálnici v pravém jízdním pruhu a ještě zapnul blikačky. Když před sebou v nějaké větší vzdálenosti zaregistrujete jediné auto na blikačkách, tak první vjem je takový, že stojí v odstavném pruhu a nic mimořádného se neděje,“ řekl právník Zdeněk Polanka, který obhajuje řidiče kamiónu.

Podle něho v momentě, kdy řidič kamiónu rozeznal, že to odstavný pruh není, snažil se nějakým způsobem tu situaci vyřešit. „To už ale bylo pozdě,“ dodal advokát.

Polanka je přesvědčený, že řidič automobilu udělal daleko větší chybu. „Přejel odbočku a teď nevěděl, co má dělat, tak zastavil. Pochopil bych, kdyby zastavil v odstavném pruhu a zacouval ten kousek zpátky. Je to sice prasečina na dálnici, ale dalo by se to tím nějak vyřešit,“ uvedl Polanka.

Upozornil na to, že jeho klient žádné dopravní předpisy neporušil. „Nic špatného během jízdy neudělal. Jel přiměřenou rychlostí, nepředjížděl. Prostě jenom špatně vyhodnotil situaci, což bohužel mělo tak závažné následky,“ uzavřel advokát.

Řidiče kamiónu soud krátce po nehodě poslal do vazby. Později ho ale propustil na čtvrtmiliónovou kauci pod podmínkou, že bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.