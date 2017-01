Netipoval jsem, že jí je šestnáct, hájil se obžalovaný ze znásilnění

„Je mi to hrozně líto, co jsem způsobil,“ kál se muž z Košic v pátek před pražským městským soudem. Je obžalovaný z toho, že před více než čtyřmi lety znásilnil šestnáctiletou dívku, která dosud trpí psychickými problémy. Muži hrozí trest až deset let vězení.