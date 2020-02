KOMENTÁŘ: Turecká agrese v Sýrii a migranti na pochodu - Thomas Kulidakis

Odtamtud je to už jen kousek do Evropské unie, protože řecké ostrovy jsou na dohled. Turecký prezident Erdogan už ostentativně starý kontinent varoval, že o další uprchlíky se už jeho země nedokáže postarat. Evropská unie se tak prý má připravit na další migrační vlnu, kterou v první řadě pocítí Řecko. Následně pak ostatní členské státy.

Svá slova pronášel v marné naději, že získá diplomatickou podporu pro svá vojenská dobrodružství a nároky na území sousedních zemí. Doplnil také klasický požadavek, aby mu unie platila více peněz. Jinak prý otevře stavidla migraci a žádná evropská vláda nevydrží ani půl roku. Tak pravil na podzim turecký ministr vnitra. Tato slova nelze brát na lehkou váhu. Východní Středomoří a na něj navázaná balkánská migrační trasa je od loňska opět hlavní cesta pro migranty do Evropy.

Situace je stále vážnější, o čemž svědčí turecké vyhrožování unii i střety se syrskými vládními vojsky. Pro řešení je základem vědomí elementárního východního předpokladu. Turecko nemá v Sýrii co dělat. Stejně tak, jako nemá co dělat ve vodách Kyperské republiky, kde se snaží hledat a následně těžit zemní plyn. Nemá také co dělat v Libyi, kde se postavilo na stranu Sarrádžova kabinetu v Tripolisu. Podle Erdoganových slov proto, aby se vymanilo z izolace ostatními státy regionu východního Středomoří.