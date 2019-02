Thomas Kulidakis

Poslední Evropské volby totiž dopadly z hlediska volební účasti fiaskem. K urnám přišlo něco málo přes osmnáct procent lidí. V nevelkém českém rybníčku je to poměrně málo lidí na to, aby mandáty získala nová hnutí, která navíc vedou europoslanci, kteří nemohou voliče lákat každodenní činností na domácí scéně. Právě proto by se ve vlastním zájmu měli zasloužit o propagaci činnosti Evropského parlamentu. V duchu vysvětlení jeho významu široké veřejnosti.

Začít by mohli třeba tím, že Evropský parlament neslouží pouze jako místo, kde si politik může přijít na slušné peníze. Pravomoci europarlamentu totiž stále rostou. Mezi ty nejdůležitější patří procedura schvalování nové Evropské komise, jmenování šéfa Evropské komise z nejsilnější parlamentní skupiny, částečná zákonodárná iniciativa a především schvalování unijního rozpočtu. Všechny výše zmíněné oblasti jsou pro nás zásadně důležité. Dokud jsme členy Evropské unie, musíme se jejími pravidly řídit. Po zkušenostech s brexitem by se asi těžko mezi střízlivě uvažujícími hledal někdo, kdo by chtěl zkoušet odchod České republiky.

Příští rozpočtový rámec bude pro naši zemi klíčový. Z unie stále získáváme více, než do ní posíláme, ale příjmy se snižují. Za minulý rok přiteklo do českého rozpočtu přes 45 miliard korun. V roce 2017 skoro 56 miliard. Částky převyšující schodek českého rozpočtu na letošní rok. Pokud by peníze z Evropské unie nebyly, logicky by nám chyběly a muselo by se šetřit.

Nový Evropský parlament nejen rozhodne o zásadní věci pro naši zemi, ale zároveň ovlivní, na co unijní peníze půjdou. Jestli spíše na fondy, bezpečnost nebo třeba migraci. Otázka pro nás voliče je, jestli právě nová hnutí oznámená europoslanci Teličkou, Ježkem a Štětinou budou to pravé ořechové.

Co se týká hnutí Hlas, odštěpence od ANO, slibuje nám liberální hospodářskou politiku, prounijní směřování a na základě minulých názorů bude podporovat přijetí eura. Telička i Ježek jsou také dostatečně zkušení, aby se v unijních kuloárech vyznali. Jedná se tedy o projekt cílící na pro unijní voličskou základnu, spíše městské a liberální voliče. Šance zde je, protože takových voličů je poměrně dost.

Na tomto poli se tedy zcela Telička s Ježkem zcela jistě utkají především s českými Piráty, případně koalicí STAN se Zelenými a TOP09. Konkurenci by naopak neměla představovat ODS, která dlouhodobě zaujímá spíše euroskeptické názory, aniž by chtěla z unie vystoupit. Hnutí ANO spoléhá na osobu premiéra, bude tedy jako vždy bojovat Babišem. Uvidíme, jestli se bude chtít svým bývalým europoslancům mstít. Dotyční ale jeho případné útoky mohou využít k vlastnímu prospěchu.

Jaromír Štětina je jiný případ. Ve veřejném prostoru je známý jako bijec za Ukrajinu, varující před Ruskem a jeho dezinformacemi, snažící se cílit na stoupence dodržování lidských práv v zahraničí. Jeho hnutí Evropa společně má tedy jasný cíl, ale poměrně úzká s malou voličskou základnou. Vztah k Rusku je sice důležitý, ale občany zajímají i jiné věci. Pokud chce uspět, měl by svůj záběr rozšířit. Sociální témata mu ale jistě přeberou minimálně sociální demokraté, liberalismus ostatní.