KOMENTÁŘ: Jak se Donald Trump nechal převézt a ponížit Íránem – Thomas Kulidakis

Donald Trump prozatím dokázal, že pokud je v mezinárodněpolitickém jednání v něčem skutečně dobrý, jsou to rozhodnutí, kterými svou zemi dostává stále více do izolace, zhoršuje její pověst v zahraničí a dostává svět do nejistoty ohledně stability mezinárodního pořádku.