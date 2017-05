Můžeme o tomto jevu mluvit politicky korektně, nebo bez servítků, použít drsnější výraz, nebo chodit kolem toho jako kocour kolem horké kaše. Nelze ale zamlčet, že prezident Miloš Zeman není v dobré kondici. To byl politicky korektní způsob, jak to říct.

Nejvíce to bije do očí během jeho návštěvy Číny. Začalo to hned prvním záběrem, který odvysílala čínská televize (zde).

Pokračovalo to až k epizodě, kdy státníci z jiných zemí světa před pořízením závěrečné společné fotografie museli čekat, než přivezou českého prezidenta (zde).

Ať se na mě příznivci Miloše Zemana nezlobí, ale hned se mi vybavil vtip z pozdně sovětských dob: „Povstaňte, přinášejí Politbyro!“

Efekt se znásobuje dostupností záběrů i z dění ve velké vzdálenosti pro každého uživatele internetu. Už to není zpravodajství typu „jedna paní povídala”, ale obraz a zvuk, které nenechávají nikoho soudného na pochybách, že se to skutečně odehrálo. A teď co s tím.

Hrad bídný stav prezidenta Zemana už ani nekamufluje. Má jinou argumentaci: že prý americký prezident Roosevelt vyhrál na vozíku druhou světovou válku. Kdo by tomu oponoval. Roosevelt se doopravdy zapsal do dějin jako muž v čele státu, který pozvedl prestiž své země. A Zeman?

Když po světě lítalo video s korunovačními klenoty a prezidentem nad nimi nebezpečně oscilujícím, bylo to pořád jen naše vlastní špinavé zavirované prádlo, které jsme si měli vyprat doma. Ale jaksi došla voda, či nedovezli prášek nebo co, takže se virus šířil nezadržitelně dál. Až k okamžiku, kdy se světová média věnovala ve svých zprávách české hlavě státu, která říká ruské hlavě státu, že je třeba likvidovat novináře, které v Rusku beztak likvidují jako na běžícím páse.

Divná země to Česko, řeknou si čtenáři těchto pravdivých zpráv. Mají tam za všelidově zvoleného prezidenta skomírajícího barbara ruského typu. A nevymluvíte jim to, protože nemáte protiargumenty. Jestli se dá tahle služba českému státu přirovnat k tomu, co udělal pro jméno Spojených států ve světě Roosevelt, pak je Zeman primabalerína.

Když byl v obdobném stavu jako dnes Zeman ruský Boris Jelcin, vymyslela si jeho kancelář formulaci, že zrovna pracuje s písemnými materiály, ale jinak je fit a má pevný stisk ruky. Raději ho veřejnosti neukazovali. Nakonec stejně dospěly věci tak daleko, že Jelcin předčasně odstoupit musel (zde).

Řekl mimo jiné: „Оdcházím… Rusko musí vstoupit do nového tisíciletí s novými politiky, s novými tvářemi, s novými chytrými, silnými, energickými lidmi.“

Miloš Zeman chce být u moci ještě pět let.