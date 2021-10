Jediný český břichomluvec baví celý svět

Ačkoliv název profese naznačuje, že by mohl hlas zapůjčený loutce vycházet z břicha umělce, ve skutečnosti břichomluvec Polach mluví jen změněným hlasem tak, aby se mu při řeči neotevírala ústa.

„Je to někdy velmi obtížné, někomu to jde lépe a někomu hůře,” přiznává umělec. „Aby se lidé bavili, tak je důležitý hlavně dobrý text a loutka. Když se budete bavit, tak vám nebude vadit, když mi ta pusa občas ujede,” směje se Polach.

S loutkou Matýska se probojoval Zdeněk Polach i do finále Československo má talent.

Pravděpodobně nejznámější loutkou břichomluvce je miminko Matýsek, se kterým mimo jiné vystupoval i v pořadu Československo má talent, kde se probojovali až do finále. Vytvořit loutce „osobnost“, najít pro ni správný hlas, ale i vymyslet text a scénku představení je přitom poměrně složitý proces.

„Vezmu si loutku do ruky, manželka se posadí přede mě a já zkouším hlasy, dokud neřekne, že ten sedí k loutce nejvíc. Pak se naučím nějaký text, postavím se před zrcadlo a cvičím to pořád dokola. Nakonec s tím jdu na scénu a modlím se, aby se to lidem líbilo,“ směje se Polach a dodává, že jeho představení mívají většinou kolem hodiny.