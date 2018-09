Včely, které se usadily v motoru letounu společnosti Mango Airlines, způsobily více než 25minutové zpoždění tří letů. „Za osm let působení v letectví jsem nic podobného nezažil,“ uvedl mluvčí letecké společnosti Sergio dos Santos.

Two beekeepers were called into remove a swarm of bees that had started building a nest in the engine of one of our aircrafts in Durban on Sunday. This unfortunately meant delays on three of our scheduled flights. The bees were safely removed.#flymango pic.twitter.com/XbzSNLALZV