Migrace obvykle trvá dva týdny a každoročně ji odstartuje příchod monzunových dešťů. Milióny krabů vylézají ze svých nor v tropickém pralese a putují k Indickému oceánu, aby se mohli spářit a následně naklást vajíčka do moře.

Dlouhou pouť zpravidla zahajují samci, samice vyrážejí až zhruba týden po nich. Když se u Indického oceánu krabi spáří, samci se vydávají zpět do lesů, zatímco samice zůstávají ještě další dva týdny, aby opatrovaly oplozená vajíčka. Přestože jsou krabi suchozemští, samičky musí naklást vajíčka do vody. Larvy totiž disponují žábrami a mohou tak dýchat pouze pod vodou.

Čtyřicetiletá Faulknerová se na ostrov přestěhovala před deseti lety, migrace ji však bavit nikdy nepřestane. „Je to neuvěřitelné. Úplně všechny, včetně místních, to nesmírně fascinuje. Je to krásná podívaná, která nikdy neomrzí,“ svěřila se agentuře AP.

Obyvatelé dbají na jejich bezpečí



Množství malých živočichů je enormní, a tak není divu, že řada z nich skončí pod koly aut. Aby tamní obyvatelé takovým nehodám předešli, vystavěli krabům na těch nejkritičtějších úsecích rušných silnic speciální mosty a podzemní tunely.

„Když migrují, dáváme si zejména při řízení velký pozor. Máme na silnicích uzavírky podle toho, kde se zrovna vyskytují. Podél většiny silnic se nacházejí bariéry, aby byli krabi v bezpečí,“ řekla Faulknerová.

Zvýšený výskyt krabů se na ostrově opakuje zhruba v polovině ledna. V tu dobu se totiž vylíhnou mláďata a ve velkých houfech putují zpět za svými rodiči.