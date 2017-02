Dva muži se pěstmi porvali o otcovství. Přímo na porodním sále

Přímo na porodním sále se porvali dva Poláci v městské nemocnici v Parczewie v Lubelském vojvodství na východě země. Muži bez váhání pěstním soubojem řešili spor o to, kdo je skutečným otcem, a to hned poté, co mladá rodička povila potomka.