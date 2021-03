Ledy se pohnuly. Google sníží poplatek, který účtuje vývojářům

Nižší poplatky zavede ve svém oficiálním obchodě Google od července. Doposud si americký internetový gigant účtoval 30 procent z ročních tržeb jednotlivých vývojářů. Nově sice bude poplatek pouze 15 procent, platí to ale pouze pro první milion dolarů z ročních tržeb. Částky přesahující milionovou cifru budou i nadále podléhat 30procentnímu poplatku.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obrazem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení.