S Nokií 5.1 si výrobce hodně věří. Tvůrci předpokládají, že půjde o naprostý bestseller. [celá zpráva]

To by nicméně mohlo platit i v případě dvou dalších novinek, které nabídnou ještě příznivější cenovku. Úplný základ z představených novinek bude tvořit Nokia 2.1, která se po vzoru svého předchůdce zaměřuje na co nejdelší provoz na jedno nabití.

Baterie s kapacitou 4000 mAh opět zajistí dvoudenní výdrž, navíc se bude nabíjet rychleji, než tomu bylo u předchozí generace.

Nokia 2.1

FOTO: archív výrobce

Telefon je nově osazen 64bitovou mobilní platformou Qualcomm Snapdragon 425, díky které bude oproti předešlému modelu až o 50 % rychlejší a nabídne svižnější odezvu.

Inovací prošel také displej, který má nově 5,5“ úhlopříčku, a tedy o téměř 20 % větší plochu. Na přední straně se nachází i duální stereo reproduktory, což je v dané cenové třídě naprostý unikát. Fotografie zajistí 8MP hlavní fotoaparát s automatickým ostřením a 5MP fotoaparát na přední straně.

Vyšší výkon, líbivý vzhled

Pro uživatele, kteří budou požadovat vyšší výkon, bude určena Nokia 3.1. Ta zaujme na první pohled svým vzhledem, neboť nabídne broušený hliníkový rám i zaoblený displej.

Video

Nokia 3.1

Zdroj: archív výrobce

Srdcem modelu Nokia 3.1 je osmijádrový procesor MediaTek 6750, který díky zdvojnásobení počtu jader oproti předchozí generaci nabídne až 50% nárůst výkonu. Vylepšený hlavní fotoaparát s automatickým ostřením využívá 13MP snímač.

Zároveň ve výbavě nechybí senzory typické pro prémiové modely, a s telefonem tak lze provádět bezpečné NFC platby s pomocí Google Pay1, využívat na něm AR aplikace jako Pokémon Go nebo pořizovat panoramatické snímky.

Půjde také o cenově nejdostupnější chytrý telefon z portfolia HMD Global s displejem o poměru stran 18:9. Úhlopříčka obrazovky se oproti loňské verzi rozroste na 5,2“, nabídne HD+ rozlišení a bude kryta odolným sklem 2.5D Corning Gorilla Glass.

Kdy a za jakou cenu se představené novinky objeví na pultech obchodů, není zatím jasné.

Video

Nokia 5.1

Zdroj: archív výrobce