Nový federální zákon, který by řešil strategii pro kybernetickou bezpečnost a chránil kritickou infrastrukturu včetně elektrických sítí a jaderných elektráren před útoky hackerů, prosazují američtí senátoři. Reagují tak na zvyšující se počty případů kybernetických útoků na americké jaderné elektrárny, jež od května eviduje federální ministerstvo pro vnitřní bezpečnost a FBI. Podle jejich zprávy hackeři z cizích zemí pronikli nejméně do tuctu amerických elektráren. Obdobným útokům opakovaně čelila i Ukrajina. V obou případech je z útoků podezříváno Rusko.

„Zprávy o pokusech o kybernetické průniky do jaderných elektráren nastiňují potřebu USA přijmout komplexní strategii pro kybernetickou ochranu. Proto jsem představil návrh zákona, který má ochránit americkou elektrickou síť před kybernetickými útoky,“ oznámil prostřednictvím Twitteru nezávislý senátor Angus King ze státu Maine. Podle jeho kolegy Eda Markeyho, senátora za Massachusetts, by federální úřady měly vyvinout větší úsilí při ochraně počítačových sítí v amerických jaderných elektrárnách.

Markey proto zaslal dopis pěti federálním ministerstvům a dalším úřadům a vyžádal si od nich podrobnější informace o dosavadních útocích i způsobu, jak jsou jaderné elektrárny chráněny. Senátor chce znát přesný počet napadených elektráren a jaká opatření přijaly po těchto incidentech. Odpovědi žádá do 10. srpna. Federální ministerstvo pro vnitřní bezpečnost připustilo, že útoky jsou intenzivnější, zhruba poslední dva měsíce. Senátoři chtějí předejít situaci, kdy by některá z elektráren byla paralyzována vyděračským ransomwarem, jako tomu bylo nedávno v ukrajinském Černobylu, kde personál musel přejít na ruční ovládání monitorovacích zařízení.

Ukrajina jako testovací trenažer pro hackery?

Američtí senátoři se obávají, že podobný útok na americké jaderné elektrárny by mohl mít katastrofické následky. FBI zveřejnila informaci, že jednou z elektráren, kterou se hackeři pokusili napadnout, je kansaská Wolf Creek. I když ministerstvo pro vnitřní bezpečnost dopady hackerských útoků na americké elektrárny snižuje, senátor Markey varuje před dalšími způsoby infiltrace do systémů elektráren. „Neexistuje žádná záruka, že by se škodlivý kód nemohl dostat do systémů prostřednictvím falešné aplikace nebo externích datových zařízení,“ napsal senátor federálním úřadům.

„Jaderné elektrárny i další zařízení, která jsou součástí kritických infrastruktur států, jsou stále častějším cílem útoků hackerů. Poslední dva roky jsme svědky opakovaných útoků na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, což by mohlo představovat jakýsi velký test v reálných podmínkách. Nelze vyloučit, že se stejní hackeři, kteří stojí za útoky na Ukrajině, nepřipravují na větší akci v USA,“ říká Václav Zubr, bezpečnostní expert společnosti ESET. Každý stát by podle něj měl řádně zabezpečit svoje rozvodné sítě a další kritické body, jejichž narušení by ohrožovalo celou ekonomiku země.

Podle Michaela Daniela, prezidenta Cyber Threat Alliance a bývalého bezpečnostního poradce prezidenta Baracka Obamy, se elektrárny stávají stále častějším cílem hackerů. Daniel proto doporučuje federálním úřadům, aby zlepšily vzájemnou komunikaci a koordinovaly ochranu před takovými útoky.