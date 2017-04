Přijímat DVB-T2 většina televizorů umí

Na nový standard je drtivá většina televizorů v obchodech již připravena. Pokud tedy například některé domácnosti kupovaly novou TV na Vánoce, je velmi pravděpodobné, že bude schopná DVB-T2 přijímat.

„Výrobci se v rámci obměňování svých modelových řad již z velké části zaměřují pouze na modely připravené na nový standard vysílání,“ uvedl na dotaz Práva marketingový ředitel CZC.cz Michal Gabriel.

Je to dáno i tím, že zákazníci zpravidla nemají o jiné modely již zájem. „Zákazníci, kteří si pořizují nový televizor se zajímají o to, zda splňuje příslušnou normu pro DVB-T2 vysílání a ve většině případů volí model, který odpovídá specifikaci T2/HEVC,“ konstatoval Karel Kučera, ředitel marketingu v Alza.cz.

Přechod na nový standard přesto bude pro řadu domácností představovat vysokou finanční zátěž. Problém to může představovat především pro sociálně slabší rodiny a jedince, jak upozornila předsedkyně představenstva společnosti Nielsen Admosphere Tereza Šimečková.

Podle ní je v současnosti průměrné stáří televizoru v domácnostech pět a půl roku. „Neznamená to však, že by všechny domácnosti jednou za pět let měnily televize. Bohatší to zvládají i jednou za dva roky, u sociálně slabších vydrží televizor i déle než deset let,“ přiblížila Šimečková.

Podle odhadů České asociace satelitních operátorů tuzemští uživatelé vynaloží dohromady přinejmenším pět miliard korun na nákup nových zařízení v souvislosti s přechodem.