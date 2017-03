Služba by měla zahájit provoz během několika příštích měsíců, zpočátku však bude omezena pouze na několik měst. „Je to živá televize vytvořená pro YouTube generaci," uvedl manažer společnosti Christian Oestlien. „Pro ty, kteří chtějí sledovat, co chtějí, kdy chtějí a jak chtějí," dodal.

Uživatelé si navíc budou moci vybrané pořady až na devět měsíců uložit.

Podle analytika Paula Verny ze společnosti eMarketer představuje YouTube reálnou hrozbu pro tradiční poskytovatele kabelové televize. „YouTube je již nyní mimořádně dobře zavedená značka v oblasti videa a její aplikace jsou prakticky všude,“ řekl Verna serveru BBC.

YouTube není jediný



Do televizorů chce zamířit také Facebook. Pro chytré modely nabídne aplikaci, která bude primárně nabízet přehrávání videí. [celá zpráva]

Na chytrých televizorech je možné naladit také Seznam.cz TV, kde diváci naleznou své oblíbené pořady ze Stream.cz. Přijímat Seznam.cz TV mohou lidé, kteří mají televizory s podporou technologie HbbTV a mohou naladit digitální pozemní vysílání s dosahem signálu Multiplexu 4. Těm se kanál automaticky zobrazí mezi nabízenými programy.

Zjednodušeně řečeno tak diváci naleznou Seznam.cz TV hned v nabídce televizních programů vedle tradičních televizních stanic. Postup, jak naladit Seznam.cz TV na chytrých televizorech, naleznou lidé na webu www.seznam.cz/jaknaladit.

Seznam.cz TV

FOTO: Seznam.cz