Letošní průzkum Equa bank ukázal alespoň, co se plánů týče, že Češi nejsou žádní troškaři. Každý druhý by se rád více zaměřil na svou osobu, přičemž 12 procent lidí plánuje změnu vzhledu, každý desátý pak změnu životního stylu. Téměř třetina by se také chtěla více věnovat svým koníčkům.

Lepší bydlení má zelenou



Pro většinu lidí je pochopitelně důležité i kvalitní bydlení. A právě změny v této oblasti plánuje v letošním roce pětina Čechů. Upravit si stávající bydlení se letos chystá každý pátý Čech, nové bydlení si chce pořídit 19 procent lidí.

„K rekonstrukcím současného bydlení či pořízení nového vybízejí nízké úrokové sazby, u kterých již ale můžeme sledovat mírný růst. Ti, kteří tedy ještě stále zvažují pořízení hypotéky, by neměli dlouho váhat,“ upozornil Ondřej Hák z Equa bank.

Čtvrtina dotazovaných pak ještě letos plánuje začít se svým partnerem společně bydlet.

Svatba, dítě i nová práce

Češi ovšem plánují i změny v osobním životě. Nového partnera si chce najít sedm procent oslovených, každý dvanáctý má v plánu se letos vdát či oženit. Dítě by si chtělo pořídit 11 procent Čechů. Rozvést se či rozejít se s partnerem však míní jen jeden člověk ze sta.

Najít si novou práci má letos v úmyslu zhruba každý sedmý oslovený. Sedm lidí ze sta by se chtělo pustit do podnikání.

Jaké změny plánujete v letošním roce

Více se věnovat

svým koníčkům

30 %

Pořídit si dítě

11 %

Začít bydlet se

svým partnerem

26 %

Změnit životní styl

10 %

Zrekonstruovat si

bydlení

20 %

Vdát/oženit se

8 %

Začít víc šetřit 19 %

Najít si nového partnera

7 %

Pořídit si nové bydlení

19 %

Začít podnikat

7 %

Pořídit si nové auto

14 %

Přestěhovat se do

jiného města

6 %

Najít si novou práci

13 %

Rozvést/rozejít se

s partnerem

1 %

Výrazně změnit svůj

zevnějšek

12 %

Zdroj: Průzkum Equa bank



Na změny z vlastních úspor

Každý druhý respondent se domnívá, že změny, které má letos v plánu provést, s sebou ponesou i zvýšené náklady. V průměru tak Čechy přijdou na více než sedm tisíc korun.

Každý šestý oslovený ale očekává, že díky změnám ušetří, v průměru zhruba čtyři tisíce korun.

Nejčastěji budou lidé plánované změny financovat z vlastních úspor (52 procent). Pětina lidí si ale na ně bude muset půjčit — především od bank, ale i nebankovních institucí či od rodiny nebo přátel.