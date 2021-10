Po zboží a materiálech teď nejvíc zdražují energie

Ještě svižněji v srpnu rostly ceny výrobců – v zemědělství o osm procent, v průmyslu o devět a u stavebních prací o sedm procent, a to se dál promítá do celé ekonomiky. Některé mate­riály jako dřevo po­dražily i na dvojnásobek, ocelové profily jen od ledna o víc než 150 procent, izolační polystyren zhruba o 70 procent.

Norsko zvýší dodávky plynu do Evropy Ekonomika

Vedle ropy zdražují i další suroviny jako guma, umělé hmoty, papír i kartonáž. Největším strašákem jsou však nyní raketově rostoucí ceny energií, elektřiny a plynu. To lidé pocítí až s úpravou ceníků dodavatelů v příštích měsících. Elektřina s dodávkou na následující rok se na pražské energetické burze nyní obchoduje za více než 120 eur za megawatthodinu (MWh), cena je tak téměř třikrát vyšší, než loni v listopadu. Například Europe Easy Energy teď proto svým zákazníkům, kteří nechtějí mít produkt přímo svázaný s vývojem na burze, nabízí až trojnásobně vyšší cenu, než nyní.

Někteří z dodavatelů rovnou přistoupili k navyšování záloh. „Byl to pro mě šok. Právě mi přišel dopis od dodavatelské firmy Vemex, v němž mi měsíční zálohy za plyn pro náš dům zvedá skoro o dva tisíce z 2900 Kč na 4800 Kč. A to mi ještě nepřišlo oznámení o tom, jak to bude s platbami za elektřinu,“ svěřil se ve čtvrtek Právu čtenář Jindřich.