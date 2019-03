pro, Právo

Výdaje nejvíce omezují lidé ve věku nad 60 let, a to téměř každý třetí. V kategorii od 45 do 59 let je to každá čtvrtá domácnost a u mladších lidí je to méně než jedna pětina.

Některé části bytu nebo domu nevytápí kvůli cenám energií třetina lidí od 30 do 44 let, téměř 40 procent lidí do 59 let a bezmála polovina lidí starších 60 let.

V obývacím pokoji nebo místnosti, kde pobývají nejčastěji, má nejvíce rodin v zimě teplotu 22 stupňů, a to každá čtvrtá. Směrem nahoru i dolů potom počet domácností rovnoměrně klesá – 21 nebo 23 stupňů má doma pětina domácností, o stupeň méně či více potom 12, respektive 13 procent domácností. Jen šest procent lidí má doma teplotu 25 stupňů nebo vyšší a teplotu 19 stupňů a nižší.

Jakou teplotu máte nyní v zimě v obývacím pokoji nebo místnosti, kde pobýváte nejčastěji?

FOTO: STEM pro ASHOKA, PRÁVO-koč

Podíl těch, kteří výdaje na teplo omezují, je vyšší především v domácnostech, jež uvádějí, že mají v hlavní místnosti 20 stupňů a méně. Mírně nadprůměrný je ještě v domácnostech vytápěných na 21 a 22 °C.

Na energetickou chudobu zatím neexistuje definice

STEM analýzou z dostupných informačních zdrojů zjistil, že takzvaná energetická chudoba je novým tématem a v Česku ani jinde na světě neexistuje její definice.

„Je zapotřebí brát na vědomí, že energetická chudoba se velmi liší od finanční chudoby, způsobuje ji více faktorů, nejen ryze příjmová stránka. Přestože jsou disponibilní příjmy jedním z pilířů energetické chudoby, je především ovlivněna výdaji domácnosti na energii, technickým stavem budovy, ve kterém domácnost žije, a cenou energie,“ uvedli výzkumníci.

„Z důvodu více faktorů může být domácnost energeticky chudá i v případě vysokých příjmů, pokud zároveň má vysoké výdaje na energii z důvodu plýtvání nebo nedostatečných fyzikálních vlastností objektu,“ poznamenali dále.

V Evropě je podle odhadů energetickou chudobou ohroženo 50 až 160 milionů lidí, v případě České republiky se mluví o odhadu 15 až 20 procent domácností. Nejčastěji se za příčiny energetické chudoby označují nedostatečný příjem domácnosti, případně vysoké výdaje domácnosti na energii, neefektivní způsob vytápění, nedostatečná izolace a vysoké ceny energií.

Podle veřejně dostupných odborných zdrojů ke skupinám ohroženým energetickou chudobou nejčastěji patří lidé v důchodovém věku, kteří žijí ve špatně zateplených velkých domech a nemají dostatek financí na zateplení nebo přestěhování. Přitom jejich potřeba energie je vzhledem k času strávenému doma a případně zdravotnímu stavu zvýšená.