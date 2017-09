V Dubaji testovali prototyp létajícího taxíku

V Dubaji se v pondělí uskutečnil testovací let bezpilotního letounu, který by v brzké době mohl sloužit jako létající taxík. Informovala o tom agentura Reuters. Dron vypadá jako malá dvoumístná helikoptéra s 18 vrtulemi. Zařízení by mělo v budoucnu létat podle navigace GPS až po dobu 30 minut. Pro případ poruchy disponuje náhradními bateriemi, rotory a padáky.