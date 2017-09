Autonomní Kurdistán vyváží ropu nezávisle na Bagdádu od roku 2014. Státní Rosněfť má zájem stát se stěžejním hráčem v jednom z nejnovějších a nejrychleji se rozvíjejících regionů světa. Letos už oblasti poskytla úvěry kryté budoucími dodávkami ropy v řádu miliónů dolarů. Počátkem června se s kurdskou vládou dohodla na průzkumu a rozvoji pěti ropných polí.

Nyní Rosněfť vykročila i do sféry zemního plynu, do výstavby plynovodu bude investovat více než jednu miliardu dolarů. Ruská společnost si tím plní své ambice ve sféře plynárenského sektoru, už dlouho se snaží postavit domácímu konkurentu Gazprom a dodávat zemní plyn do Evropy.

Exportní kapacita plynovodu by měla činit až 30 miliard metrů krychlových ročně, což představuje zhruba šest procent evropské poptávky po zemním plynu a jednu šestinu stávajícího ruského vývozu plynu. Podle plánu má plynovod začít zásobovat Kurdistán v roce 2019, export by měl zahájit o rok později.