Ryanair uvedl, že ruší necelá dvě procenta letů, aby zvýšil podíl včasnosti letů na 90 procent. V první polovině září totiž tento ukazatel klesl pod 80 procent, a to přepravce označil za nepřijatelné.

Zákazníci si však stěžují, že se o rušení letů dozvídají příliš pozdě. Například Gary Cummings sdělil serveru BBC, že měl v pátek ráno cestovat z Leedsu do Bratislavy a SMS zprávu o zrušení spoje obdržel ve čtvrtek večer.

Společnost mu nabídla jedinou možnou alternativu, a sice let v pondělí, to už ale Cummings plánoval návrat do Leedsu. Tracy Virrové firma zrušila dokonce dva lety z Bordeaux na londýnské letiště Stansted, původní i náhradní.

Mohou si to dovolit



Jak k tomu uvedl editor listu The Independent Simon Calder, zákazníci mají podle evropské legislativy nárok na rezervaci spoje konkurenční firmy, pokud aerolinky, které ruší let, nenabídnou vhodnou alternativu. Podle pravidel EU také mohou získat kompenzaci až do výše 400 eur.

V prohlášení společnost vysvětlila, že včasnost jejích letů byla v posledních týdnech ovlivněna stávkami personálu řízení letového provozu i nepřízní počasí. Kromě toho se nachází v přechodném období přesunu dovolených svých zaměstnanců, kteří si musí nevyčerpané dny vybrat do konce roku.

Irské aerolinky, které příští týden oslaví 40. výročí, vloni přepravily 120 miliónů lidí a vykázaly zisk 1,32 miliardy eur (téměř 34,5 miliardy Kč). Nepřízeň zákazníků si tedy mohou dovolit riskovat, podotýká BBC. Z hlediska počtu přepravených cestujících je Ryanair největším leteckým přepravcem v Evropě.