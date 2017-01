Kouření stojí svět ročně přes 25 biliónů korun

Kouření stojí ročně světovou ekonomiku bilión dolarů (25,5 biliónu korun) a do roku 2030 bude na jeho následky umírat o třetinu více lidí, než je tomu teď. Tvrdí to studie Světové zdravotnické organizace (WHO) a amerického Národního ústavu pro potírání rakoviny (NCI). Následky užívání tabáku vysoce převyšují jeho celosvětové přínosy pro hospodářství, které WHO odhaduje pro roky 2013 až 2014 na 269 miliard dolarů (6,9 biliónu korun).