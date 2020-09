Bylo toho na něj moc, byl znechucený, řekl Babiš k Vojtěchovu odchodu

„Udělal na ministerstvu víc práce než většina jeho předchůdců. A boj s první vlnou viru zvládnul neuvěřitelně. Chápu, že už toho na něj muselo být moc, že byl znechucený politikou a médii a rozhodl se odejít. Děkuju mu. Za vše. A přeju mu v životě i další kariéře jen to nejlepší,” uvedl Babiš.

Doplnil, že pokud by Vojtěch nemusel vydat všechnu energii na boj s koronavirem, byl by to jeden z nejlepších ministrů zdravotnictví.