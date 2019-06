ČTK

Žalobce Zeman minulý týden řekl, že zjištění v návrhu zprávy Evropské komise, podle něhož je Babiš ve střetu zájmů, jsou závažná a mohla by zavdávat podezření na trestný čin. Kritiky se mu za to dostalo i od Babiše.

"O Pavlovi Zemanovi se říká, že je to naprosto neviditelný státní zástupce. On už je tam osm let a nezanechal po sobě absolutně žádnou stopu," prohlásil Zeman. "Nu a nyní, protože kvůli jeho nicnedělání začaly opravdu diskuse o jeho odvolání, tak považoval za nutné se zviditelnit. Nu a způsob, kterým to udělal, patrně povede k tomu, že hned tak odvolaný nebude," řekl prezident.

Žalobce Zeman minulou neděli v České televizi řekl, že si Nejvyšší státní zastupitelství vypracuje vlastní analýzu navrhovaného dokumentu. Výsledky by mohlo mít do dvou či tří týdnů. Babiš v reakci prohlásil, že nejvyšší státní zástupce nectí pravidla řádného a spravedlivého procesu. Babiš sdělil, že předběžný návrh je plný nepravd, které budou české úřady v příštích měsících vysvětlovat a vyjadřovat se k nim. Pavel Zeman v reakci na Babišova slova uvedl, že policie a státní zastupitelství musí konat vždy, pokud se dozvědí o podezřeních z trestného činu.

Prezident Zeman v neděli v rozhlasovém rozhovoru také prohlásil, že ti, kteří si stěžují v Bruselu, jednají proti českým zájmům. "Dříve jsme si stěžovali v Moskvě. Předtím jsme si stěžovali v Berlíně, teď si stěžujeme v Bruselu. Já nechci používat zrovna termín udavačství. Ale v každém případě platí, že národ, který si svoje vnitřní věci nedokáže vyřídit sám, na své domácí půdě, není zcela svéprávný. A ti, kdo ho chtějí této svéprávnosti zbavit a stěžují si v tom Bruselu, podle mého názoru jednají proti zájmům České republiky," řekl Zeman.