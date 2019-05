Novinky

Pondělní ráno bylo na některých místech ČR mrazivé, například Klínovci se ochladilo na -2 stupně. Ledový muž Servác tak dostál své pověsti. V pokračujícím studeném severním proudění na vrcholcích hor v nadmořské výšce nad 1000 metrů nadále sněží. Přes den se bude oblačnost od severozápadu protrhávat na polojasno až oblačno, na východě se objeví slabé přeháňky. V Čechách by se oblačnost měla protrhávat na polojasno a teploty stoupnou na 11 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku zůstanou mezi 8 až 12 stupni. „Během dne by měl foukat čerstvý vítr, který bude pocitovou teplotu snižovat,“ upozornila Honsová.

V úterý ráno udeří poslední ledový muž Bonifác zejména v Čechách, kde teploty pod polojasnou oblohou spadnou na 3 až -1 stupeň. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo s deštěm a ranní minima tak budou vyšší, a to mezi 7 až 3 stupni. „Frontální rozhraní bude postupovat ze Slovenska, postupně bude přibývat oblačnosti. Na východě to bude s deštěm, v Jeseníkách a Beskydech od tisíce metrů se sněžením,“ upřesnila Honsová. V Čechách lze očekávat četné dešťové přeháňky. Odpolední teploty vystoupí na 8 až 12, foukat bude opět čerstvý vítr.

Ve středu bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, které se budou vyskytovat zejména v horských oblastech. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 7 až 3 stupni, odpolední mezi 9 až 13 stupni.

Ve čtvrtek začne do Česka proudit teplejší vzduch od jihovýchodu až východu. Mělo by být převážně oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. „Ve vlhkém vzduchu se ojediněle objeví i bouřky,“ uvedla meteoroložka. Ráno bude ve srovnání s předchozími dny o poznání teplejší, a to v rozmezí 10 až 6 stupňů. Odpoledne se v Čechách oteplí na 10 až 14 stupňů, na Moravě pak na 13 až 17 stupňů.

V pátek bude polojasno až oblačno. Během odpoledne se vyskytnou lokální přeháňky či bouřky. Teploty ráno 10 až 6, odpoledne 15 až 19 stupňů.

Víkend bude sice teplejší, ale nadále vlhký. Po oba víkendové dny lze očekávat ráno a dopoledne polojasno a odpoledne četnou kupovitou oblačnost místy s dešťovými přeháňkami a bouřkami. Teploty v sobotu ráno klesnou na 12 až 8 stupňů, maxima vystoupí na 19 až 23, v neděli ráno bude 13 až 9 stupňů, odpoledne pak teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů.

Ve druhé polovině týdne by už se mělo konečně začít oteplovat. Ilustrační foto

FOTO: Gleb Garanich, Reuters