Na most u Vltavské se vrátí osobní auta

Na most v pražské Bubenské ulici u stanice metra Vltavská, který byl od konce října preventivně uzavřen pro veškerou dopravu kvůli obavám o statiku, se do dvou týdnů mohou vrátit automobily s hmotností do 3,5 tuny. V pondělí to oznámila technická správa komunikací (TSK) s poukazem na výsledky zatěžkávacích zkoušek.