Volby by vyhrálo ANO, TOP 09 je na třech procentech

Vítězem voleb by se podle listopadového průzkumu CVVM stalo hnutí ANO se ziskem 29,5 procenta. Druhá ODS by měla 14,5 procenta, Piráti 14 a KSČM 10 procent. Ve Sněmovně by zasedli i zástupci ČSSD se ziskem devíti procent, SPD, která by měla 7,5 procenta a lidovci s pětiprocentní podporou.