Jan Martinek, Novinky

Podle zprávy OECD by omezení rizikového chování, tedy kouření a konzumace alkoholu, na zdravou úroveň by mohlo vést k prodloužení střední délky života o téměř 3,5 roku. Ministr Vojtěch uvedl, že počítá s dalším zvyšováním spotřební daně na cigarety i alkohol. „Alkohol je u nás zdaněn nejméně ze zemí OECD, a v konzumaci jsme na třetí příčce. To není nic, čím bychom se mohli chlubit,“ řekl Vojtěch s tím, že navýšení daně by mělo být postupné, ne skokové.

Zpráva OECD navrhuje i jiné způsoby, jak s alkoholem bojovat. „Další opatření ke snížení spotřeby alkoholu by mohla zahrnovat zákaz reklamy, omezení prodejních míst a posílení preventivních programů zaměřených na ohrožené skupiny, které zpravidla konzumují více alkoholu,“ píše se ve zprávě, která navrhuje i posílení policistů provádějících náhodné dechové zkoušky na silnicích.

Vyšší zdanění vysokokalorických potravin



OECD ČR doporučuje i víc zdanit vysokokalorické potraviny, například tučná či sladká jídla. „Takovou daň je vhodné dále doplnit dalšími opatřeními zaměřenými na podporu zdravějšího životního stylu a v konečném důsledku na snižování výskytu obezity,“ stojí v doporučení. Podle ministra Vojtěcha by ale ČR měla počkat, až jak se takové zdanění osvědčí v zemích, které už to zavedly.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

FOTO: Petr Horník, Právo

„Zdanění sladkých a tučných jídel zatím považuji za ne úplně odzkoušený experiment. Uvidíme, jak se to osvědčí v jiných zemích,“ řekl Vojtěch.

Posílení praktiků

ČR by podle OECD měla posílit financování zdravotní péče. „Výdaje ČR do zdravotnictví nejsou vysoké, ale výsledky jsou velice dobré. Výdaje budou postupně muset narůstat, je třeba diskutovat například zvýšení příspěvků ze strany zaměstnavatelů,“ řekl Falilou Fall.

Podle Vojtěcha je důležitým krokem ke zlepšení poskytování zdravotní péče také reforma primární péče a posílení role praktických lékařů, kterou resort chystá. „Ve vyspělých zemích mají praktičtí lékaři větší kompetence, u nás musí bojovat se silnými administrativními bariérami, nemohou například předepisovat určité léky a provádět určité výkony. Chceme to odbourat,“ řekl Vojtěch s tím, že už dnes mohou praktici předepisovat například chronickým pacientům léky, které dříve nemohli.