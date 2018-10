Volby by vyhrálo ANO, levice i ODS oslabily

Vítězem voleb do Sněmovny by se podle říjnového modelu STEM stalo hnutí ANO se ziskem 33,4 procenta hlasů. Druhá ODS by měla 12,9 procenta před Piráty se ziskem 12,6 a SPD s 9,6 procenta. Komunisté by dostali 7,4, ČSSD 6,7 a STAN 5,3 procenta hlasů.