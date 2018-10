dan, trj, Novinky, ČTK, Právo

Procentuálně vyjádřeno získala ODS 17,87 %, Piráti 17,07 %. S mírným odstupem následují hnutí Praha Sobě (16,57 %) a koalice TOP 09, STAN a lidovců Spojené síly pro Prahu (16,29 %). Páté je hnutí ANO (15,37 %), které vyhrálo volby před čtyřmi lety.

Ze stran, které jsou v nynějším zastupitelstvu, na pětiprocentní hranici nedosáhli komunisté (3,26 %), sociální demokraté (2,87 %) ani Zelení (1,84 %). SPD Tomia Okamury má 3,53 procenta.

Výsledek znamená, že ANO, které skončilo až páté, přišlo o vedení hlavního města, ačkoliv šéf hnutí a premiér Andrej Babiš se do pražské kampaně intenzivně zapojoval. Rýsující se povolební vyjednávání také naznačuje, že občanským demokratům nakonec celkové vítězství nebude mnoho platné, protože koalice se začíná tvořit na půdorysu Piráti, Spojené síly pro Prahu a Praha sobě. Tato tři uskupení se svými mandáty ANO i ODS pohodlně přečíslí.

Lídr Praha Sobě Jan Čižinský (vlevo) přijímá od předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila gratulaci k volebnímu výsledku. V pozadí vlevo je kandidátka hnutí STAN Hana Marvanová.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Utvoření takové koalice preferuje jak kandidát Pirátů na primátora Zdeněk Hřib, tak lídr uskupení Praha sobě Jan Čižinský. Vyšachovat ANO z vedení Prahy by chtěla i koalice Spojené síly pro Prahu, tedy TOP 09 a STAN. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil s dvojkou kandidátky Hanou Marvanovou ještě v noci na neděli vyrazil za lídrem uskupení Praha sobě Janem Čižinským. S Piráty má jednat v neděli.

Pospíšil řekl, že určitě nebude sedět v radě, ve které bude ANO. „Za sebe říkám, že s hnutím ANO nejdeme. Je to můj názor, ale budeme o tom jednat,“ uvedl Pospíšil. ”Dnes se potkáme s panem Čižinským, který je nám programově nejbližší, oslovili nás Piráti, ale budeme jednat se všemi,“ řekl Pospíšil, který nevyloučil jednání s ODS.

Čižinský odřekl jednání ANO i ODS



Lídr Prahy sobě Jan Čižinský se bude soustředit na jednání se Spojenými silami pro Prahu a s Piráty. Odmítl nabídku předsedy pražské ODS Tomáše Portlíka i lídra ANO Petra Stuchlíka k rozhovorům. „Pan Stuchlík nabízel i neformální jednání, odmítl jsem i to,“ uvedl Čižinský.

„Jde nám skutečně o změnu, jsme schopni různých kompromisů,“ poznamenal a opakoval, že nová pražská koalice by se měla zrodit rychle. Čižinský neodpověděl jednoznačně na dotaz, zda by měl být příštím primátorem lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Záležet to bude podle něj na detailním finálním výsledku voleb. „Dovedu si představit úplně všechny varianty. Je doba jednání, pojďme jednat,“ reagoval lídr Prahy sobě. Skutečná změna na magistrátu podle něho nebude příliš sexy, ale lze ji provést jedním hlasováním. Podle Čižinského jde o zrychlení radnice, o jiné rozdělení kompetencí mezi město a jeho části a o omezení resortismu.

Hřib uvedl, že chce vyjednávat o koalici se všemi demokratickými stranami a už prý oslovil všechny lídry, kteří se na magistrát dostali. „Nemám zatím domluvenou schůzku s panem Stuchlíkem (ANO), a to z toho důvodu, že na něj nemám telefon,“ zavtipkoval.

Pražané volili 65 zastupitelů



V hlavním městě se letos do boje o magistrát přihlásilo 29 politických stran a sdružení, o dvě méně než před čtyřmi lety. Pražané volili 65 zastupitelů v jednom obvodu. Jako nové uskupení by se po sečtení deseti procent okrsků dostalo do zastupitelstva hnutí Praha Sobě kolem starosty Prahy 7 Čižinského.

V roce 2014 v Praze nejvíc hlasů dostalo ANO, které jako nováček komunálních voleb získalo zhruba 22 procent hlasů a 17 křesel v zastupitelstvu. Druhá TOP 09 s víc než pětinou hlasů měla 16 mandátů. Trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a STAN obsadila osm křesel, po osmi zastupitelích měla také ODS a ČSSD. Čtyři místa v zastupitelstvu získali shodně komunisté a Piráti.

Primátorem se po volbách stala Adriana Krnáčová, která vedla kandidátku ANO. Koalici vytvořilo ANO s Trojkoalicí a ČSSD. V jedenáctičlenné pražské radě obsadilo ANO pět míst, ČSSD a Trojkoalice po třech radních.