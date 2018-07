Radim Vaculík, Právo

„Základním majetkem H-Systemu byly peníze od klientů, respektive od banky. Z části z nich firma nakoupila pozemky, na kterých chtěla stavět. Jenže většinu pozemků nakoupili už dřív, než začali od lidí vybírat peníze,“ řekl v pondělí Právu Kydalka.

Právě on jako předseda soudního senátu poslal v roce 2004 Smetku za podvod na dvanáct let do vězení. Odsouzený podnikatel si pak odseděl celý trest a na svobodu se dostal předloni v listopadu. Podle dřívějších informací celkem 1095 lidí investovalo do H-Systemu cca 980 miliónů korun a dalších 600 miliónů získala firma na úvěrech od Komerční banky (KB).

Odnášeli peníze do pokladny



„Celý mechanismus byl takový, že peníze přišly na účet H-Systemu u Komerční banky, následně byly převedeny na jiný účet H-Systemu u téže banky, tam byly vybrány cash, přeneseny do pokladny H-Systemu a odtamtud převáděny do jiných firem a projektů pana Smetky,“ nastínil ve stručnosti Kydalka.

Upřesnil, že klienti firmy nosili peníze buďto do spřízněné 1. českoamerické realitní společnosti, nebo je sami složili na účet H-Systemu v Komerční bance či posílali z účtu na účet. Odtamtud finance přecházely na jiný účet H-Systemu u KB, aby je z něj obvinění manažeři firmy Jaroslav Vítek, Jaroslav Eliáš a Ladislav Tůma podle Kydalky přímo vybírali a pak nosili do pokladny H-Systemu.

Ke konci peníze přenášeli i řidiči firmy. „A vzápětí, buď ve stejný, anebo následující den, byla většina peněz rozeslána jako půjčky, vratky půjček, zálohy a podobně, na různé spřízněné firmy a projekty pana Smetky, ať už šlo o chystanou loterijní společnost, plánovanou burzu s cennými papíry, či připravovanou banku, která ale nezískala od ČNB licenci,“ upřesnil soudce.

V okamžiku, kdy skončil Smetka i další manažeři v poutech a v roce 1998 byl na H-System vyhlášen konkurz, už ale podle všeho byly investice lidí i banky nenávratně pryč.

„Problém je v tom, že se ty peníze bohužel nikdy nedohledaly, zmizely neznámo kam. A to z toho důvodu, že společnosti, do kterých byly finance převáděny, všechny zkracovaly, skončily v likvidaci či v konkurzu – a ani tam žádné peníze nezbyly,“ uvedl Kydalka.

A v podobném duchu už v minulosti hovořil i konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport, kterému se dosud podařilo z majetku firmy pomocí prodejů pozemků a nemovitostí vrátit zpět věřitelům zhruba čtvrt miliardy korun.

Dluhy za 1,86 miliardy



„Zásadní otazník visí nad tím, kam se vypařilo těch 1,5 miliardy korun. To se nikdy nepodařilo objasnit,“ podotkl už předloni Monsport.

Dluhy firmy se později vyšplhaly na více než dvě miliardy korun, po částečném zhojení díky zmíněným prodejům majetku konkurzním správcem činí nynější pohledávky věřitelů zhruba 1,865 miliardy korun.

Největším věřitelem byla na začátku konkurzu Komerční banka s pohledávkou 1,34 miliardy korun, která ji v minulosti vyvedla do dnes už neexistující České konsolidační agentury. Nyní je tato pohledávka rozdělena mezi tři věřitele, a to Gomanold, a. s., Artissica, s. r. o., a Casper Consulting.

Nejvyšší aktuální pohledávka připadá na první ze jmenovaných společností, a to ve výši 1,077 miliardy korun. Jako největší věřitel má zastoupení ve věřitelském výboru, je jím předseda věřitelského výboru Petr Pavel. Podle údajů v Obchodním rejstříku v představenstvu Gomanoldu je Marek Galvas a jediným akcionářem je kyperská firma Gomanold Trading Limited.

Další firmou, která drží původní pohledávku KB, je společnost Artissica, s. r. o., v čele s jednatelem Janem Rudolfem. Na tuto firmu připadá původní pohledávka 77,55 miliónu korun. Třetí v pořadí je společnost Casper Consulting s původní výší pohledávky 76 miliónů korun.

Druhým největším věřitelem po Gomanoldu je Stavební bytové družstvo Svatopluk, které do konkurzního řízení vstoupilo s pohledávkou 453,4 miliónu korun. Právě družstvo Svatopluk nyní řeší s konkurzním správcem spor o domy a pozemky v Horoměřicích, kvůli čemuž v pondělí obě strany zasedly u jednoho stolu v pražském Hrzánském paláci za osobní účasti premiéra Andreje Babiše (ANO).

Ten v posledních dnech uvedl, že by rád nechal prověřit okolnosti a možné nestandardní postupy v konkurzu nad zkrachovalou firmou H-System, který probíhá už neuvěřitelných dvacet let.

„Na dnešním jednání jsem vyzval aktéry, aby sepsali své ústní podněty a zaslali nám je, abychom mohli prověřovat konkrétní skutečnosti. Na základě obsahu by se rozhodlo, kdo se jimi má zabývat, například státní zastupitelství nebo ministerstvo spravedlnosti,“ napsal v pondělí Právu Babiš.

Podle dřívějších vyjádření Monsporta už ve věci v minulosti opakovaně padla řada trestních oznámení na konkurzní správce a jejich kolegy, ale všechna policie odložila s tím, že k žádnému nezákonnému jednání nedošlo. Naposledy se tak stalo v listopadu 2016.