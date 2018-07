mif, Novinky

Výstraha platí do odvolání a meteorologové nevyloučili, že se v dalších dnech bude rozšiřovat také na další území. Výrazněji pršet by totiž mělo až v druhé půlce nadcházejícího týdne.

„V důsledku dlouhotrvajícího teplého a převážně suchého počasí přetrvává v ČR nebezpečí požárů. Vysoké riziko je zejména ve středních a severozápadních Čechách. Výstraha platí do odvolání,“ uvedli meteorologové.

Podle nich v následujících dnech zaznamenáme nejvyšší odpolední teploty nad hranicí 31 °C. „V dalších dnech budou teploty na celém území ještě vyšší, od úterý 31. 7. budou místy překračovat i 34 °C. Mírné ochlazení by mělo přijít až během čtvrtka od západu, výstraha bude podle potřeby upřesňována, případně prodloužena,“ podotkli meteorologové.

Pozor na táboráky a nedopalky

Lidé by se proto měli vyvarovat aktivit, které by mohly vyvolat požár. V lesích, ale ani jinde v přírodě by tak neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem či používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Kvůli velmi vysokým teplotám se také doporučuje omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Lidé by také neměli nechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.

Vhodné je zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.