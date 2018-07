Novinky, ČTK

„Proč bych se měla nechat vyvlastnit tímhle způsobem? Ani náhodou. Nepůjdu, zabijte mě. Nepůjdu,“ řekla novinářům Milena Drdácká, jedna z klientek H-Systemu, která se má vystěhovat. „Já jdu za pět let do penze a na nový byt si nevydělám. Nenechám se tímhle způsobem očesat a znárodnit,“ dodala.

Podobně hovořil i Richard Stadler, který má navíc pochybnosti o rozsudku NS. „Dobrovolně rozhodně nepůjdu. Nevěřím tomu, že soud viděl všechno, jak to od začátku bylo. Kdyby to viděl, tak nevěřím, že by udělal takový rozsudek,“ svěřil se.

„Když mě budou nutit, tak nepůjdu. A až mě vynesou, tak pak mě někam odnesou, ale kam, to nevím,“ řekl další klient Jiří Janouš. Podle názoru jiných klientů by měl soud nařídit správci konkurzní podstaty, aby jim byty prodal. Tím by se prý kauza vyřešila.

Martin Junek, klient a zároveň zástupce bytového družstva Svatopluk, doufá, že „všichni zachovají klidnou hlavu a nikdo nespáchá sebevraždu”. Podle něj v minulosti v souvislosti s kauzou H-System už k tomu došlo. „Tak bych nerad, aby se něco takového opakovalo,” dodal Junek.

Soud: Investovali do cizího



Družstvo Svatopluk tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu, kteří si po pádu firmy svépomocí byty dostavěli. Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu. V podstatě tak investovalo do cizího majetku.

„Správce konkurzní podstaty pravil, že to máme dostavět, pokud na to budeme mít schopnosti, sílu a peníze, a že nám to potom prodá. To se nestalo, protože správce konkurzní podstaty pana Kudláčka vyměnili za pana Monsporta. A pan Monsport řekl: Žádný prodej, oni odtamtud vypadnou,” řekla ČTK jedna z obyvatelek Marie Nollová.