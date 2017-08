Období od 28. srpna do 24. září by mělo být „teplotně mírně nadprůměrné”.

„Týdenní průměr nejvyšších denních teplot v prvních dvou týdnech předpovědi (28. srpna až 10. září) očekáváme kolem 23 stupňů, ve třetím týdnu předpovědi (11. až 17. září) kolem 22 stupňů a v posledním týdnu předpovědi (18. až 24. září) kolem 20 stupňů Celsia,” popsali meteorologové.

V příštím týdnu by po oblačném pondělním počasí měla převládat zmenšená oblačnost s teplotami, které se v druhé polovině týdne budou šplhat i přes hranici 30 stupňů Celsia. V závěru období se mohou objevovat i přeháňky a bouřky.

Z hlediska srážek by měly být následující čtyři týdny v mezích dlouhodobých průměrů. Srážky by přitom měly být rozloženy do celého sledovaného období.

Interval průměrných teplot v tomto období se pohybuje od 12,9 do 14,9 stupňů Celsia, průměrné srážkové úhrny kolísají mezi 37 a 68 milimetry.