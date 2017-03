Kdy jste se dozvěděl o incidentu v okolí ministerské vily, kterou obýváte?

Dozvěděl jsem se to minulý týden v den, kdy se to stalo, a to na základě informace od ochranné služby. Věděl jsem to v podstatě hned v ten okamžik, kdy ten člověk byl zadržen.

Když se to stalo, tak jsem byl v objektu a ten člověk byl zadržen v bezprostřední blízkosti toho objektu.

Bezprostřední blízkost je pro vás vzdálenost několika málo metrů?

Ano, řekněme, že pár metrů.

Jak tedy celá věc proběhla? Prokázal se zadržený muž ihned služebním průkazem?

Nechci a ani nemůžu zacházet do podrobností, ale platí, že ta identifikace proběhla tak, že je příslušníkem Vojenského zpravodajství.

Co jste poté udělal?

Když jsem byl o věci informován, tak jsem okamžitě kontaktoval vedení ochranné služby a vedení Vojenského zpravodajství a v té věci jsem sepsal žádost panu premiérovi o projednání v určitém režimu.

Dohodli jsme se, že danou věc projedná výbor pro zpravodajskou činnost, o čemž rozhodl premiér. O tom, že se to stane, věděl i kolega Stropnický (ministr obrany Martin Stropnický z hnutí ANO - pozn. red.), který přišel s variantou parlamentní kontroly. Mně přišlo v tu chvíli účelnější informovat premiéra o této věci a požádat ho o jednání výboru pro zpravodajskou činnost, který včera zasedl.

Na tomto jednání jste se sešli s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministrem obrany i šéfem vojenského zpravodajství Janem Berounem. Co jste probírali a s jakými výsledky?

Samozřejmě bylo důležité zjistit, co tam ten dotyčný člověk dělal a co ho zajímalo. Já jsem na ten včerejší výbor šel s několika otazníky a odešel jsem s ještě většími pochybnostmi a s ještě větším množstvím otazníků, než když jsem tam přišel.

Jaké jsou ty nejdůležitější otazníky z vašeho pohledu?

Já se ptal na některé otázky, na které mi ale nebylo odpovězeno. Jsem velmi zvědav, jestli zasáhne vnitřní kontrola Vojenského zpravodajství, a pokud ty výsledky nebudou uspokojivé, a po včerejším jednání si nedokážu představit, že by uspokojivé byly, tak budu podnikat nějaké další kroky.

V souvislosti s možným smyslem akce vojenské tajné služby z minulého týdne je jednou z klíčových okolností obsah fotoaparátu zadrženého příslušníka, který vaše ochranka podle našich informací kontrolovala. Můžete říct, co na těch snímcích bylo a zda šlo o bezprostřední okolí ministerské vily?

Já toto nebudu specifikovat. Znovu pouze říkám, že pro nás je zásadní, abychom se dozvěděli, co je zajímalo. A vzhledem k tomu, že jsme zjistili, co je zajímalo, tak jsem pojal to podezření, o kterém nyní média spekulují. Ale je potřeba to došetřit.

Šéf armádního resortu nicméně už začátkem týdne konstatoval, že tajná služba na místě prováděla řádně povolenou akci a jakékoliv vaše údajné sledování striktně odmítl s tím, že taková spekulace je absurdní.

Celé to jednání bylo v režimu utajení, takže se k tomu nemohu detailně vyjadřovat. Ale jak jsem říkal, těch otázek mám ještě víc než předtím. Po té debatě s kolegy, která trvala dvě hodiny, tak já určitě klidnější nejsem.

A divím se tomu, že tu akci kolega Stropnický vůbec potvrdil, protože já jsem se k tomu vůbec nechystal, myslím si, že takové věci se zkrátka potvrzovat nemají. Proto jsem se obrátil na premiéra a žádal o jednání v režimu. Kolegové to nicméně potvrdili. Ministr Stropnický je politik, tam to mohu ještě trochu chápat, ale proč se k tomu vyjadřuje mediálně šéf tajné služby, tomu vůbec nerozumím.

Beroun ale pouze odmítl, že by jeho lidé sledovali vás nebo objekt, ve kterém bydlíte, a k žádné akci se nevyjadřoval.

Pokud ale odmítl, že sledovali mě, tak potvrdil, že sledovali něco jiného. Pokud tam skutečně probíhala nějaká utajovaná akce, tak ji prozradili, když o tom hovořili do médií.

Nevím, jak pracují vojenští zpravodajci, ale o tom, že by v té ulici nebyla budova spravovaná ministerstvem vnitra, o tom lze nevědět pouze, pokud se nepodíváte do katastru.

Stropnický každopádně uvedl, že akci je připravený kdykoliv doložit. Stalo se to tedy ve středu?

Zazněly tam informace, které měly dokládat, o co se jedná, ale je tam jeden zásadní rozpor, který se musí vyřešit a který ve mně vyvolává mnohé otazníky. Domluvili jsme se na tom, že to musí proběhnout ještě vnitřní kontrolou a já si počkám na ten výsledek.

Pokud ten výsledek nebude jasný a pro mě srozumitelný, což včera nebyl, tak budu podnikat nějaké další kroky.

Jak by takové kroky mohly vypadat?

Mohu např. podat trestní oznámení, ostatně nic jiného mi ani příliš nezbývá.

Týká se ten vámi zmíněný rozpor např. fyzické vzdálenosti různých objektů? Právo již informovalo, že podle dobře informovaných zdrojů vysvětlilo Vojenské zpravodajství celou akci zájmem o jiný objekt, který se nachází nedaleko vaší vily.

K tomu mohu říct jen to, že ochranná služba by neměla důvod zadržet člověka, který by se pohyboval na jiném místě, než kde je chráněná osoba. Jinými slovy, ochranná služba by určitě nezadržela nikoho, kdo by se pohyboval v řádu desítek nebo stovek metrů od toho objektu.

To je nesmysl, neobtěžujeme lidi v okolí té vily. A je velmi zvláštní, že se vojenský zpravodajec takto odkryl a nechal se chytit.

Oni si musí vyhodnotit rizika. Platí, že pokud je tam objekt, který je střežen a ve kterém je chráněná osoba, tak je velká pravděpodobnost, že se tam budou pohybovat policisté.

Pokud by platilo, že na místě ve skutečnosti probíhala utajovaná operace Vojenského zpravodajství zaměřená na jiné objekty nebo osoby, není celý incident důkazem špatné spolupráce mezi jednotlivými bezpečnostními složkami? Jinak řečeno, měla armádní tajná služba vaší ochrance akci předem oznámit?

Pouhým nahlédnutím do katastru nemovitostí, což je veřejně dostupný registr, může u té budovy, ve které přebývám, kdokoliv zjistit, že tam je vedený jako vlastník český stát a ve správě ho má zařízení služeb ministerstva vnitra.

Kdyby někdo chtěl něco o té budově zjistit, tak to určitě mohl zjistit, a to velmi snadno. Otázku tedy kladete správně, ale špatnému ministrovi.

Chyběla tedy komunikace?

Nevím, jak pracují vojenští zpravodajci, ale o tom, že by v té ulici nebyla budova spravovaná ministerstvem vnitra, o tom lze nevědět pouze, pokud se nepodíváte do katastru. A včera jsem si ověřil, že přímo u té budovy je napsáno, že to je ve správě zařízení služeb ministerstva vnitra.

Není tam ale uvedeno, že v tom objektu v současné době sídlí chráněná osoba.

Oni si musí vyhodnotit rizika. Platí, že pokud je tam objekt, který je střežen a ve kterém je chráněná osoba, tak je velká pravděpodobnost, že se tam budou pohybovat policisté.

A pokud tedy chtěli mít akci bezproblémovou, tak z logiky věci bych řekl, že pokud z veřejně dostupných zdrojů zjistím, že je tam taková budova ve správě ministerstva vnitra, tak bych se minimálně zeptal, jestli tam nemůže být chráněná osoba.

V okolí té vily je navíc několik zastupitelských úřadů a nejsem si jist, jestli některé z nich nemají spolupráci s ochrannou službou na hlídání těch objektů, takže než bych tam šel cokoliv realizovat, tak bych si ten terén nějakým způsobem ověřil. Ale nechci radit vojenským zpravodajcům, jak mají pracovat.

Zmínil jste blízká velvyslanectví, z nichž jedno z nejbližších od vás je to nigerijské. Podle našich informací měl být přitom právě tento objekt skutečným cílem celé operace. Padla taková informace na středečním jednání?

Vedle té vily je také budova švýcarského velvyslanectví a kromě toho sídlí poblíž kromě Nigérie také Arménie a kousek dál pak Indie a některé další země. Každopádně já tuto informaci potvrzovat ani vyvracet nemůžu a nebudu, to se musíte ptát někde jinde.