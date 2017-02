„Institut otcovské dovolené považujeme za zbytečný. Otec může stejně s maminkou zůstat doma v rámci ošetřování člena rodiny,“ řekla Právu poslankyně ANO Radka Maxová, která má v gesci sociální oblast. Lidovci naopak placenou otcovskou podporují, potřebné hlasy by soc. dem. mohla získat i u komunistů a Úsvitu.

Otcovská dovolená by podle MPSV byla dobrovolná, měla by trvat sedm dní a zaměstnanci či podnikatelé, kteří si platí zdravotní pojištění, by měli nárok na dávku, která by se počítala stejně jako mateřská.

Část Sněmovny se snaží zákon o nemocenském pojištění, který je ve druhém čtení, projednat od září. Minulý týden kluby ODS a TOP 09 vetovaly, aby byl zařazen na program schůze, do třetího čtení by se tak mohl dostat nejdřív až koncem února.

Zaměřme se raději na to, aby bylo snadnější sehnat částečný úvazek pro ženy na mateřské dovolené poslankyně Markéta Adamová (TOP 09)

„Ve Sněmovně už situace dospěla do stavu, kdy nám TOP 09 a ODS tyto snahy vetují a už se ani nesnaží vymýšlet důvody a argumenty. Nemají žádné alternativy, jen destruktivní politiku,“ rozohnila se ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Dodala, že norma má pomoci rodinám. „Z průzkumů, které máme k dispozici, vyplývá, že mladé rodiny o takovéto opatření stojí,“ řekla Právu.

„Zbytné náklady“

Pravicová opozice ale vrtí hlavou. „Je to nová sociální dávka, která bude stát 800 miliónů ročně. Peníze by se měly použít raději adresně na podporu dětí v ohrožených rodinách,“ řekl Právu šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

„Kolikrát má člověk děti? Já mám tři, a vzít si pár dní dovolené třikrát za život není přece žádný problém,“ uvedl pro Právo předseda ODS Petr Fiala.

Podobně mluví TOP 09. „Samotný institut otcovské dovolené by mi nevadil, ale je to zase jedna z dávek, která navyšuje státní rozpočet, což už je neúnosné. Jsou to rozpočtově významné náklady, a zrovna tenhle je zbytný, protože když otec chce, tak si dovolenou vyšetří,“ řekla Právu místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. „Zaměřme se raději na to, aby bylo snadnější sehnat částečný úvazek pro ženy na mateřské dovolené,“ dodala Adamová.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

FOTO: Petr Horník, Právo

Marksová s argumenty opozice nesouhlasí. „Dovolená by měla být oddychovým časem i pro otce, nevím, proč by se na to měla plýtvat,“ argumentovala. „Vždy je to na těch tatíncích, jak to využijí,“ dodala. Zdůraznila, že institut otcovské dovolené mají dvě třetiny zemí EU.

Podle zákoníku práce má otec nárok na placené pracovní volno jen na nezbytně nutnou dobu při odvozu ženy do porodnice nebo při odvozu domů. Neplacené volno si mohou vzít ti otcové, kteří chtějí být u porodu. I dnes mohou muži v prvních třech letech dítěte o rodičovskou dovolenou požádat.