U Chodové Plané na Tachovsku se ve čtvrtek brzo ráno střetl autobus a osobním vozidlem. Zraněny jsou čtyři osoby v autě a dvě v autobusu. Nedaleko se srazil sypač s osobním autem, tato nehoda se obešla bez zranění. Silnice druhé třídy z Plané na Mariánské Lázně je neprůjezdná. Na celém Tachovsku je ledovka, řekli mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha a dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička.

Havarovaný autobus na Tachovsku

FOTO: HZS Karlovarského kraje

„Na místě je šest zraněných, z toho jeden těžce. Čtyři zranění byli v autě a dva v autobusu. Na místě jsou tři jednotky, tedy zhruba 12 hasičů,” uvedl operační důstojník krajských hasičů. Všichni zranění jsou podle Brejchy při vědomí. „Posíláme tam další sanitky, nehodu budeme pravděpodobně řešit v režimu hromadného postižení osob," uvedl.

Havarovaný autobus a auto na Tachovsku

FOTO: HZS Karlovarského kraje

V Plzeňském kraji se už staly desítky nehod a všechny posádky sanitek jsou v terénu. Silnice jsou hodně zledovatělé. „Je to docela masakr,“ dodal.

Kvůli ledovce je podle ní po celém území Plzeňského kraje hodně dopravních nehod, a to včetně dálnice D5. Policisté i silničáři doporučují maximální opatrnost.

Podle zpravodaje Práva je prakticky neprůjezdná silnice číslo 26 mezi Chotěšovem a Plzní. Řada aut tam doklouzala až do příkopu, kamióny mají potíže.

Video

Zledovatělé chodníky v Plzni. Zdroj: Právo

Problémy na západě Čech nemají jen řidiči, ale také chodci. Prakticky po celé Plzni jsou zledovatělé chodníky. Řada lidí proto raději chodí v místech, kde jsou zbytky sněhu, nebo po silnicích, které jsou posolené. Případů, kdy lidé spadli na chodníku, jsou jen za středeční ráno podle Brejchy desítky.

Uzavřená dálnice D8



Hromadná nehoda osmi osobních aut a kamiónu uzavřela dálnici D8 na Ústecku asi pět kilometrů od hranic s Německem. Podle mluvčího hasičů Lukáše Marvana boural kamión a osm nákladních aut. „Zdravotnická záchranná služba ošetřila na místě lehká zranění. Dálnice ve směru na Německo byla uzavřena. Hasiči poskytli patnácti lidem provizorní útočiště v zásahových vozech,” řekl Marvan.

Dálnice zůstává podle informačního systému Ředitelství silnic a dálnic uzavřená, policie podle svého webu odhaduje záchranné práce a vyšetřování do 14:00.

Nehoda na silnici 26 mezi Chotěšovem a Plzní

FOTO: Patrik Biskup, Právo

V Ústeckém kraji jsou problémy na silnicích kvůli ledovce zejména na západě regionu. Na Chomutovsku se stala celá řada nehod, všechny se ale obešly bez zranění. „U Klášterce nad Ohří máme větší nehodu, je v ní 10 aut, původně jich bylo sedm, pak se k tomu přidali další. Nehody jsou i u Kadaně, v Chomutově, vesměs se ale všechny obešly bez zranění,“ řekla Právu chomutovská policejní mluvčí Marie Pivková.

Hromadná nehoda osmi vozidel se stala také u Března na Chomutovsku. Velké problémy mají řidiči na silnici I/6 na Karlovy Vary u Lubence, kde silnici zablokovaly nehody nákladních aut a na místě se tvoří kolony.

Na řadě míst Středočeského kraje trápí řidiče ve čtvrtek ráno mlha, a to například na Pražském okruhu, dálnici D1 a D5. Mrznoucí déšť a náledí je hlášeno z dálnice D4. Řidiči by tady měli být při jízdě opatrní. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou dálnice D4 a D6 a silnice prvních tříd na Kladensku, Rakovnicku, Mělnicku, Mladoboleslavsku, Nymbursku a Příbramsku. Pouze se zvýšenou opatrností jsou také sjízdné silnice nižších tříd ve všech okresech, na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a Praze-východ navíc na cestách leží zbytky rozbředlého sněhu.

Převrácený vůz na silnici 26 mezi Chotěšovem a Plzní.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Podle Českého rozhlasu je zablokovaná silnice číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem. U Vranovic silnici zablokovala nehoda kamiónu.

U Louňovic pod Blaníkem na Benešovsku je podle policie přes celou komunikaci zkřížený kamión, a silnice je tak neprůjezdná. Na místě je ledovka, komplikace se očekávají až do odpoledních hodin.

Ve Zlínském kraji nasněžilo až 25 centimetrů sněhu. Sněžení přináší komplikace v dopravě, některé úseky jsou sjízdné obtížně. Na snímku z 1. února je silnice v Želechovicích na Zlínsku.

FOTO: Dalibor Glück, ČTK

Ve výše položených oblastech v Pardubickém kraji zůstává zvláště na menších silnicích ležet sníh, většinou je po solení rozbředlý, někde leží na vozovkách jeho uježděná vrstva. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Řidiči by měli jet opatrně v oblasti Hlinska, Lanškrouna, Litomyšle, Moravské Třebové, Svitav, Žamberka a v Železných horách. V okolí Vysokého Mýta je sníh někdy zledovatělý, místy se tvoří na všech úsecích sněhové jazyky a vozovka namrzá.

Silnice druhých a třetích tříd v Jihomoravském kraji jsou po několika dnech sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Jsou na nich zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, varují silničáři.

Dálnice v regionu jsou naopak holé a mokré a jsou sjízdné bez problémů, podobně jako silnice v Brně, kde byly zejména v úterý velké problémy s dopravou. Aktuálně web dopravního podniku neeviduje žádnou událost s narušením jízdního řádu nad 30 minut.

Městská hromadná doprava v Brně měla 1. února problémy kvůli sněhu a ráno nabírala až půlhodinové zpoždění. Na vozovkách komplikoval dopravu rozbředlý sníh. Na snímku je situace na náměstí Svobody.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Problémy mohou mít řidiči ve vyšších polohách kraje, kde je uježděný sníh krytý posypem. Silnice druhé třídy mezi obcemi Drnovice a Podomí je dál uzavřená pro vozidla nad 12 tun. Před ledovkou varuje policejní web na Blanensku mezi odbočkou na Sloup a Žďárnou. V Boskovicích ve čtvrtek ráno havarovalo auto do stromu, jedna osoba je zraněná.

Na Vysočině jsou chemicky ošetřované hlavní silnice mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu. Na vedlejších komunikacích leží ujetý sníh posypaný drtí, řekl Tomáš Krejčí z dispečinku krajské správy a údržby. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné. V kraji zatím mrzne, ale přes den se má oteplovat a může pršet. Meteorologové varují před ledovkou.

Ve Zlínském kraji v noci na čtvrtek opět sněžilo. Silnice pokrývá rozbředlý nebo ujetý sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Místy začínají namrzat, viditelnost lokálně snižují mlhy. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pro Zlínský kraj až do čtvrtečních 19 hod. platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před možnou tvorbou ledovky.