„Po studeném lednu se bude na našem území zvolna oteplovat, a proto očekáváme, že první polovina února se bude teplotně pohybovat blízko hodnot běžných pro danou roční dobu,” uvedli meteorologové.

Nejchladnější by měl být týden od 30. ledna do 5. února, kdy by se průměrná denní teplota měla pohybovat ještě pod bodem mrazu.

Období od 6. do 12. února by mělo být teplotně průměrné, v týdnu od 13. do 19. února meteorologové prozatím očekávají spíše nadprůměrné teploty. Závěr sledovaného období od 20. do 26. února se jeví jako teplotně průměrný či mírně podprůměrný.

„Z hlediska celkového úhrnu srážek by období od 30. ledna do 26. února mělo být jako celek na hranici podnormálních a normálních hodnot, takže lze očekávat pokračování relativně suššího začátku roku 2017,” uvádí výhled.

Průměrná denní teplota v tomto období se pohybuje mezi -2,9 a 1,8 stupně Celsia. Srážkový interval kolísá mezi 22 a 45 milimetry.