Sněmovna schválila zákon o střetu zájmů, tzv. Antibabiše. Ihned poté vyšlo najevo, že vicepremiér Andrej Babiš (ANO) je na to připraven a koncern Agrofert převede do svěřenského fondu. Neobchází tím ale smysl zákona, který měl firmám členů vlády odebrat veřejné zakázky, dotace a investiční pobídky?

Nechci hodnotit kroky Andreje Babiše předtím, než je učiní. Je důležité, aby respektoval zákon. Pokud jde o střet zájmů, mám pocit, že dlouhodobě pan Babiš věc bagatelizoval. Pokud vím, dosud neopustil dozorčí radu své německé chemičky, ačkoliv řada právníků upozorňuje na to, že tím porušuje stávající zákon o střetu zájmů.

Chci zdůraznit, že zákon se nepřijímal kvůli Andreji Babišovi. Ale proto, že stále více bohatých lidí vstupuje do politiky, chtějí získat veřejné funkce a tím i vliv na to, jak jsou stanovena pravidla. S veřejnými funkcemi získávají obrovské množství informací. Pokud nechtějí opustit své podnikání a chtějí mít jak politickou moc, tak své firmy a vše, co je s tím spojeno, tak tím vytvářejí riskantní situaci pro demokracii a spravedlivé fungování státu. Proto byla potřeba přijmout pravidla, která budou platit pro všechny.

Pokud je tu obava, že Babiš v pozici ministra financí může ovlivňovat veřejné zakázky a tak dále, nebude je ovlivňovat dál ve prospěch svých firem, ačkoliv budou ve svěřenském fondu? Zisky z firem bude dostávat dál.

Tady musí fungovat i další kontrolní mechanismy. Nemůže vše záviset jen na podobě zákona o střetu zájmů. Koaliční vláda zajišťuje kontrolu. Máme nezávislý kontrolní úřad, je tady parlament, který vykonává dohled nad fungováním vlády, je tu opozice, která má celou řadu kontrolních pravomocí… My jsme tím zákonem o střetu zájmů pouze zpřesnili pravidla a posílili ochranu veřejného zájmu. O všem ostatním rozhodnou voliči. Toto není zákon, který by měl kohokoliv vytěsnit z politiky.

My jsme nevytvořili koalici s ANO proto, abychom jako ČSSD kryli střet zájmů Andreje Babiše, dali jsme tu koalici dohromady kvůli lidem proto, abychom mohli prosadit náš program, se kterým jsme kandidovali do voleb.

Pokud Babiš skutečně založí svěřenský fond, vnímáte to jako čisté řešení? Jste s tím spokojen?

Viděli jsme na západě a koneckonců i na východě od nás, že se lze s tím problémem vypořádat různým způsobem. Myslím, že čím je to čistější řešení, čím je ta podnikatelská aktivita vzdálenější od politika, tím lépe.

Pokud vím, slovenský prezident prodal velkou část svých firem předtím, než vstoupil do politiky. Myslím, že to je to nejlepší řešení. Ale v tuto chvíli to, co lze rozumně požadovat, je respektování zákona o střetu zájmů, jakmile začne platit.

Ale chápu to tak, že úplně nejradši byste viděl, kdyby firmy Babiš prodal nebo převedl na někoho jiného?

Je to věc příslušného politika. Nejlepší je, pokud jsou podnikatelské aktivity mimo, a nemůže být podezření, že ministr při svém výkonu funkce může těžit z toho, že má informace nebo nastavuje pravidla ve prospěch svého podnikání. Naše zkušenost za tři roky je taková, že střet zájmů v případě Agrofertu je skutečně obrovský. Myslím si, že ani my, ani lidovci jsme si to na začátku funkčního období nedokázali představit, jak často bude střet zájmů diskutován. To nejsou jen pověstná biopaliva, nad kterými Sněmovna strávila hodiny a hodiny debat, to je i otázka zakázek firem Andreje Babiše pro Lesy ČR. Nebo zakázky, které se týkají Státní správy hmotných rezerv, dotací, které jsou poskytovány z EU.

Video

Interview s Bohuslavem Sobotkou - Spojenectví Zemana s Babišem

Prezident se nechal slyšet, že chce, aby zákon posoudil Ústavní soud. Je normální, když prezident tímto způsobem pomáhá jedné politické straně nebo politikovi?

Já to především konfrontuji s tím, co říkal pan prezident před volbami, když kandidoval. Říkal, že chce být prezidentem dolních deseti miliónů. Při vší úctě, Andrej Babiš zrovna není typický představitel dolních deseti miliónů obyvatel ČR. Myslím, že Miloš Zeman by se měl více zajímat o věci, které se týkají bezprostředně jeho voličů. Miloše Zemana nevolili miliardáři. Jeho volili lidé s nízkými a středními příjmy. Pro ty se snaží soc.dem. ve vládě řadu věcí prosadit. Tady necítím takovou podporu Miloše Zemana pro ty věci, které tlačí soc.dem., ať už je to zvyšování minimální mzdy nebo reforma dětských přídavků, aby je dostalo více pracujících rodin s dětmi. Miloš Zeman by si měl vzpomenout, s jakým programem kandidoval a jací lidí mu dali svůj hlas.

Vnímáte spojenectví mezi Babišem a Zemanem? Nehovořili jste o tom spolu na novoročním obědě?

Nemluvili. Je to věc prezidenta. Posuzuji jeho názory, postoje, jak se a v jakých otázkách angažuje. Jestli jsou to věci, které mohou lidem pomoci. Jestli vládu podporuje tam, kde míříme opatřeními na zlepšení životní situace dolních deseti miliónů, které chtěl Miloš Zeman reprezentovat. Jeho angažmá v řešení otázky střetu zájmů nepokládám za příliš šťastné.

Video

Interview s Bohuslavem Sobotkou - Dezinformace



Prezident se ostře pustil do ministerstva vnitra kvůli odboru, který má potírat dezinformace na internetu. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček přirovnal odbor k totalitnímu úřadu, který se snažil umlčet média a cenzurovat. Co na to říkáte?

Máme tu hrozby kybernetických útoků a reagujeme na ně tím, že zřizujeme úřad pro kybernetickou bezpečnost. Roste obrovské množství dezinformací a ukazuje se, že řada z nich je účelově vyráběná proto, aby podpořili politiku nebo propagandu konkrétního státu. Pan prezident od samého začátku přisuzuje tomuto centru pravomoci a kompetence, které v žádném případě nemá. Tady nikdo nebude cenzurovat informace na internetu a sociálních sítích. Jde jen o to, aby lidé, kteří si chtějí na věci udělat vlastní názor, měli možnost zjistit, jaké mají informace zdroje a jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé. Aby tu nepodléhali nesmyslům, lžím a fámám.

Zvládne to ten odbor pokrýt?

Bude mít omezený záběr na témata, která budou primárně souviset s bezpečností, bojem proti terorismu, hrozbám, které by mohly ohrožovat život lidí v České republice. Nepůjde o politickou polemiku. To v žádném případě. Půjde o klíčové informace, které by mohly narušit bezpečnostní prostředí. Budeme mít jednotku, která na to bude schopná reagovat.

Nevšimla jsem si, že by reagovala na vyjádření prezidenta, že se po České republice pohybuje člověk, který má napojení na teroristy.

To jsou věci, které mohou být přítomny ve veřejném prostoru jako spekulace. Nechci se ke konkrétnímu výroku pana prezidenta vyjadřovat. Informace jsou dnes velká zbraň a je to nejdůležitější nástroj, který máme v boji s teroristy. Teroristické aktivity jsou velmi rozptýlené, asymetrické, neočekávané. Pokud máme včas informace, tak jsme schopni zabránit teroristickým útokům. Informace jsou mnohem důležitější, než ozbrojené hlídky v ulicích nebo bezpečnostní rámy při vstupu do budov či na letiště. Jestliže je ze zákona okruh politiků, kteří mají přístup k informacím, tak s nimi musejí politici nakládat odpovědně. Nejsou určeny k tomu, aby byly zveřejňovány. Je důležité garantovat, že budeme dostávat informace zvenčí. A pokud nám naši partneři nebudou věřit, tak budeme do značné míry slepí.

Prezident oznámí, zda bude obhajovat svůj post v příštím roce, 10.března. To je shodou okolností den, kdy budete delegáty sjezdu ČSSD žádat o další mandát. Nemáte pocit, že je to naschvál?

Nemám ten pocit. O to ten den bude pestřejší a zajímavější. Na sjezdu ČSSD se bude rozhodovat o tom, s jakým týmem a programem půjdeme do příštích voleb do Sněmovny. To ovlivní život lidí více, než volby prezidentské. Platí, že koho ČSSD podpoří, rozhodnou členové ČSSD v referendu.

Považujete Miloše Zemana za dobrého prezidenta a přál byste si, aby chtěl obhajovat mandát?

To si musí vyhodnotit lidé na konci funkčního období. Porovnat si plusy a minusy. My o tom v ČSSD budeme diskutovat a já jsem z pohledu vedení soc.dem. připraven respektovat názory našich členů v referendu. S řadou kroků prezidenta lze souhlasit, některé kroky mi připadají kontraproduktivní.