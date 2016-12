Vše se v reálném čase zapisuje do elektronické zdravotní karty pacienta a analyzuje v souvislostech v přehledných grafech. V některých zdravotnických zařízeních na Západě podobná praxe už běží. V Česku během následujících čtyř let.

Po nedávném semináři o elektronizaci zdravotnictví v Praze to Právu potvrdili představitelé firem Kapsch BusinessCom, Edifecs a Microsoft, které se spojily, aby tyto a další zdravotnické platformy a aplikace vytvořily i v Česku.

Brýle vidí skrz člověka



„Pacient bude doma a na sobě či ve svém okolí bude mít přístroj poskytující okamžitě informace lékařům a ti budou schopni reagovat na situaci. Nemocnice se může přímo napojit na pacienta, aniž by ten musel opustit svůj domov,“ potvrdil Primož Karlin z Microsoftu.

Sledování na dálku seniorů či lidí s demencí už funguje podle doktorky Lucie Dvořákové z firmy Kapsch v Rakousku, Nizozemsku, Dánsku. „Standardy v telemedicíně, tak to je ale u nás zatím pole neorané,“ konstatoval Jiří Borek z ministerstva zdravotnictví.

Revolučních projektů připomínajících laikům sci-fi jsou desítky. Třeba speciální brýle pro lékaře. Vypadají jako pro pilota stíhačky nebo agenta 007 a už se rovněž začínají používat. Lékař si je nasadí a v nich se mu promítne například rentgenový snímek plic pacienta přímo na jeho těle v trojrozměrném režimu.

Žádné bloudění

„Kombinují fyzický svět s virtualitou. Vidíte stejně jako normálně, ale v brýlích jsou digitální prvky, vizualizace, informace, jeden spojitý obraz. Lékař vás může vidět, téměř jako by měl rentgenové oko,“ řekl Právu Tomislav Sokolič, šéf Kapsch BusinessCom ČR. „Anebo se v brýlích promítá anatomie těla a studenti mohou provádět virtuální operaci ovšem s velmi reálným průběhem,“ vysvětlil René Kubů z Microsoftu.

A to není vše. Také si zoufáte z bloudění po velkých nemocnicích a ambulancích? S tím by také postupně s nástupem navigací a chytrých mobilů mohl být konec. Tři klíčoví nadnárodní počítačoví giganti vyvíjejí aplikace, které naplánují návštěvu lékaře, včas pacienta upozorní, pokud doktor musel například jít na urgentní příjem, a hlavně nemocného celým zdravotnickým zařízením provedou až k dané ordinaci.

A kdy by ty všechny vymoženosti už mohli čeští pacienti vidět v praxi? Cíle jsou ambiciózní. „Vývoj je nesmírně rychlý. Za tři čtyři roky by se pacienti mohli objednávat elektronicky a mohli by vědět přesně kam jít pomocí mobilu,“ dodal Sokolič.

Vychází z národního plánu na elektronizaci zdravotnictví, jenž si stanovuje jako termín realizace prvních projektů rok 2020. Spolufinancovány by měly být z evropských fondů. Vyčleněno do první etapy na to je 1,6 miliardy korun.