Ve videu, v němž se blogerka představuje, tvrdí, že je ideální pro jedince, kteří jsou špatní v organizování cestovního itineráře, pro lidi, kteří se bojí cestovat sami nebo létat, ale i pro ty, kteří mají nějaký fyzický handicap. Zároveň ale pokoutně dodává, že tato služba nemá nic společného s „oním“ druhem služby, který by mohl mnohým vytanout na mysli. Podmínkou také je, aby měl člověk čistý trestní rejstřík.

O profesionalitu a zkušenosti ze strany Rinnekangasové se klienti bát nemusejí. Nyní dvaatřicetiletá Finka začala ve velkém podnikat cesty do zahraničí v roce 2011 a od té doby navštívila přes 40 zemí. Své zážitky dokumentovala na osobním blogu Whattawowworld. Nyní by ráda navštívila i další destinace, a ještě pomohla lidem, kteří nejsou v náročnějším organizování tak zdatní.

Finská blogerka se popisuje jako člověk se smyslem pro humor a pro dobrodružství.

„Je tolik lidí, kteří necestují a nemají ponětí, co vše jim svět může nabídnout. Je to škoda, protože cestování rozšiřuje obzory,“ tvrdí. Podle ní existuje několik hlavních důvodů, proč lidé nikam nejezdí. Je to většinou fyzický handicap, strach z létání, nedostatek organizačních schopností nebo zkrátka jen lenost. Právě lidem, kteří se s něčím výše popsaným identifikují, by Rinnekangasová ráda nabídla pomocnou ruku.

Víc než turistický výlet



„Udělám maximum, abych zájemcům osvěžila zážitky z jejich životního dobrodružství. Zároveň budu také dělat věc, kterou miluji. Ráda bych si na cestování postavila živobytí,“ tvrdí.

Nejen její zkušenosti, ale i povaha pak prý hrají důležitou roli v tom, proč je ideální průvodkyní na cesty. „Mám smysl pro humor a není těžké se mnou vyjít. Užívám si smysluplné konverzace a dokážu nabídnout více než jen povrchní turistický výlet. Svět mne navíc velmi fascinuje a jsem si jista, že pro něj dokážu nadchnout i klienty,“ říká.

První zájemce na sebe zatím nechává čekat a Finka je velmi zvědavá, kdo ona odvážná duše bude. „Pokud si budou moci lidé tento výlet dovolit a vloží do mě důvěru, udělám z toho nezapomenutelné dobrodružství,“ dodává. Na případné cesty budou muset klienti tak či tak počkat. Finka totiž plánuje desetitýdenní cestu po Asii se zastávkou v Jižní Koreji, kde se budou konat zimní olympijské hry.