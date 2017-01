„Poslední roky jsou na Kubě ve znamení uvolňování poměrů, které loni vyústilo až ve znovunavázání vztahů s USA a také obnovení leteckého spojení. Velký vliv měla na cestovní ruch také legalizace soukromého podnikání. Kubánci tak mohli začít provozovat restaurace, malé bary nebo penziony a úroveň služeb pro turisty se díky tomu výrazně zlepšila,” tvrdí mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Klasická lákadla turistů - rum a kvalitní doutníky

FOTO: Profimedia.cz

Bezděk Novinkám však také potvrdil, že se v posledních letech na Kubě začaly rozvíjet nové turistické oblasti (například Cayo Santa Maria, Cayo Coco nebo Holguin) a ceny se v uplynulých dvou letech také zvyšovaly.

Záleží, kde jste



Na to, že má mince dvě strany, upozorňuje i majitel CK S.E.N. a velký milovník této země Pavel Fellner: „Kuba se už stihla změnit hodně, ale i přesto zůstává autentická. A dost možná po ní teď jezdí více starých automobilů než před deseti lety. Trh se uvolňuje, a do země se tak dostávají konečně náhradní díly na auto, které byly dříve víceméně nesehnatelné.”

Kuba je stále výjimečnou destinací.

FOTO: Profimedia.cz

„Zatímco ceny některých věcí se zvýšily, jiné se zachovaly. Tak jako všude na světě. Ale například nejlepší daiquiri na světě, které popíjel i samotný Hemingway, stálo kolem 160 Kč před deseti lety a ta cena je stále stejná i nyní. Platíte i za atmosféru. Na terase s krásným výhledem v nejznámějším hotelu na Kubě, kde pobýval i Al Capone, drinky drží cenu už dlouho dobu, stojí nějakých 130 Kč. Ale kopeček zmrzliny v Copelii, svého času největší zmrzlinárně světa, stojí stále jednu korunu,” popsal Fellner a dodává, že podražilo třeba ubytování u místních.

Za historií do různých částí ostrova



Jan Bezděk také zdůrazňuje, že turisté nyní šetří na letenkách, protože velké množství nově zavedených spojů (nejen do Havany) značně snížilo jejich ceny. Varadero je turisty podle něj stále oblíbené. Za historií by turisty poslal do kubánského města Santiago de Cuba, které si podle něj i dnes stále uchovává svůj koloniální ráz.

Město Baracoa si drží svůj tradiční ráz.

FOTO: Profimedia.cz

To Fellner by nasměroval Čechy trochu jinam. Vyplatí se podle něj vyrazit na východ země do města Baracoa a jeho okolí, což je podle něj jedna z nejkrásnějších a nejautentičtějších částí ostrova. Má prý nejen krásné hory, ale i nádherné pláže. Populární je prý díky bílému písku pláž Maguana. U Baracoa se pěstuje kakao a ve městě se nachází jediná čokoládovna na ostrově, kterou založil sám Ernesto Che Guevara. Do města vedla dlouhé roky velmi nekvalitní cesta, a proto bylo tak trochu odříznuté od zbytku ostrova, což podle Fellnera jen podtrhuje jeho dnešní osobitý ráz.